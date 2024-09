V. Mo. 16.09.2024 u 20:42

Objavljene su fotografije Ryana Wesleyja Routha, muškarca koji je htio pucati na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. On se skrivao u grmlju uz Trumpov golf teren u West Palm Beachu na Floridi kada su agenti tajne službe uočili cijev puške i zapucali na njega. On je odbacio pušku, inačicu poznate ruske jurišne puške AK-47 (kalašnjikov) i dao se u bijeg, no uhićen je nešto kasnije.