Obilježena 35. obljetnica stradanja Lovasa u Domovinskom ratu

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika u spomen području "Minsko polje" u Lovasu, nedaleko od Vukovara, u nedjelju je obilježena 35. obljetnica stradanja toga mjesta u Domovinskom ratu
U Lovasu je ubijeno je i poginulo 87 mještana, odnosno 5,5 posto Hrvata koji su živjeli u Lovasu do srpske okupacije.
U spomen na njihovu žrtvu vijence su u položila i svijeće upalila brojna izaslanstva, među kojima i općinskih vlasti te članovi obitelji i rodbine ubijenih.
Posebno težak zločin u Lovasu počinili su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba 18. listopada 1991., kad su skupinu od 51 lovaškog Hrvata pod prijetnjom oružja prisilili da uđu u minsko polje. U tom okrutnom zločinu smrtno je stradao 21 Lovašanin, a 14 ih je ranjeno.
Sveta misa zadušnica za sve poginule, ubijene i nestale mještane Općine Lovas služena je u Župnoj crkvi sv. Mihaela Arkanđela.