poginulo 87 mještana

Obilježena 35. obljetnica stradanja Lovasa u Domovinskom ratu

M.Či./Hina

18.10.2026 u 12:49

Polaganje vijenaca, ilustracija
Polaganje vijenaca, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika u spomen području "Minsko polje" u Lovasu, nedaleko od Vukovara, u nedjelju je obilježena 35. obljetnica stradanja toga mjesta u Domovinskom ratu

U Lovasu je ubijeno je i poginulo 87 mještana, odnosno 5,5 posto Hrvata koji su živjeli u Lovasu do srpske okupacije.

U spomen na njihovu žrtvu vijence su u položila i svijeće upalila brojna izaslanstva, među kojima i općinskih vlasti te članovi obitelji i rodbine ubijenih.

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Posebno težak zločin u Lovasu počinili su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba 18. listopada 1991., kad su skupinu od 51 lovaškog Hrvata pod prijetnjom oružja prisilili da uđu u minsko polje. U tom okrutnom zločinu smrtno je stradao 21 Lovašanin, a 14 ih je ranjeno.

Sveta misa zadušnica za sve poginule, ubijene i nestale mještane Općine Lovas služena je u Župnoj crkvi sv. Mihaela Arkanđela.

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