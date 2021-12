Novi šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac pojasnio stav o povratku Trga maršala Tita, ali i iznenadio neočekivanim prijateljima

Gost emisije Nu2 bio je Viktor Gotovac, pobjednik SDP-ovih unutarstranačkih izbora u Zagrebu. Objasnio je što ga to privlači SDP-u te kako bi ta stranka trebala vratiti poljuljano povjerenje birača.

'U društvu treba imati raspravu. Naziv Trga maršala Tita nije promijenjen dobrom voljom tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, to je učinjeno na nasilnički način. Da je Bandić to doista želio napraviti, on bi to napravio na početku svoje političke karijere. Kriva je poruka da ako netko nešto mijenja zbog oportunizma', rekao je i naglasio da bi o tome građani trebali odlučiti, referendumom.

Radnička prava

Uvijek se bavio strukom i znanjem, postoji, kaže, radno pravo u kojem jeste ili niste stručnjak. U nekim stvarima me sudska praksa opovrgnula, rekao je i naglasio da nikada nije ideologizirao unutar radnog prava.

Za Zdravka Mamića je s nekoliko kolega napisao mišljenje u kojem je rekao da neki tužitelji ne ispunjavaju uvjete da budu na toj poziciji jer nemaju odgovarajući radni staž. Napisao je to za Zdravka Mamića, kaže, ali i za svakog bi drugog. Rekao je da za to pravno mišljenje nije plaćen.

Među Gotovčevim prijateljima je i Zlatko Hasanbegović, Ivan Penava. S Penavom je prijatelj već 30 godina, a s Hasanbegovićem dobar poznanik, ali ne dijele stavove. Svojih se prijatelja ne odriče, a nalazi se sa širokim krugom ljudi.