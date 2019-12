Novi detalji o Nigerijcima; bili su u hostelu, a tvrde da ih je policija u to vrijeme deportirala u BiH

Branimir Markač, voditelj HI hostela iz zagrebačke Petrinjske ulice s namjerom da se razjasne nedoumice oko hostela te informacije da su treće osobe, nakon odlaska Nigerijaca, ulazile u hostel i navodno uzimale njihove putovnice te im slale u BiH, za Večernji list je iznio nove detalje priče oko nigerijskih studenata koji tvrde da ih je hrvatska policija protjerala u BiH iako su imali važeće vize

Vize za ulazak i boravak u Hrvatskoj izdalo im je Hrvatsko veleposlanstvo u Pretoriji (Južnoafrička Republika), a vrijedile su od 12. do 18. studenog.

Policija je to dematirala.

Oni pak tvrde dvrde da ih je hrvatska policija 17. ili 18. studenoga otela u Zagrebu i do granice s BiH te onda protjerala u BiH pod prijetnjom nasilja.

'Kod nas su došli 16. studenoga, a prijava je unešena u 18.28 sati, što se i vidi na fiskaliziranom računu. Dali su nam osobne dokumente jer su neophodni za prijavu, no odmah nakon toga, kroz nekoliko minuta su im vraćeni' Troškove - nešto više od 173 kuna - podmirili su odmah, kao što je pravilo, a plaćali su gotovinom', ispričao je Markač za Večernji list.



Tu su noć proveli u šesterokrevetnoj sobi, u kojoj je, osim njih, bilo još dvoje domaćih gostiju. Sljedećeg dana odjavili su se kako nalažu pravila, do 11 sati, no hostel nisu napuštali. Dan su manje-više proveli u lobiju, povremeno bi izašli u grad, ali se i vratili.



Pitali su za neke informacije, primjerice gdje je mjenjačnica. Nakon cjelodnevnog boravka u hostelskom predvorju, s malim izletima u grad, navečer 17. studenoga, u 22.23 sati, dvojica Nigerijaca su odlučili ponovno unajmiti sobu za još jednu noć. Dokaz tomu je također fiskalizirani račun.



'Iz hostela su konačno otišli 18. studenoga u 11 sati. To je vrijeme kad se gosti moraju odjaviti, a oni su ostali do kraja. U hostelu nisu ostavili apsolutno ništa. Dokumenti su im po prijavi odmah vraćeni, a nije bilo zaboravljenih stvari ni u sobama. Apsolutno nitko nije dolazio u hostel po njihove dokumente, niti bismo ikome predavali tuđe stvari. U slučaju da gost i zaboravi nešto, u blizini nam je policijska postaja s kojom jako dobro surađujemo, tako da izgubljene ili zaboravljeni dokumenti odnesemo tamo', ispričao je Markač.



Hostel ima video nadzor, no snimke se automatski brišu nakon tjedan dana, a priča se pojavila više od dva tjedna nakon što su Nigerijci otišli iz hotela.



Jutarnji list pak piše da u rasvjetljavanju slučaja dvojice Nigerijaca, od kojih jedan ipak nema 18 godina kako su on i prijatelj ustvrdili bosanskim medijima već 29, a što je vidljivo i na njegovim dokumentima, intenzivno radi hrvatska policija.



S obzirom na informacije iz Nigerije kako se 18-godišnji Abia bavi profesionalno nogometom i u tom je sportu doista maher, Jutarnji je došao do nekoliko sudionika 5. svjetskog međusveučilišnog prvenstva u Puli na kojem su Nigerijci sudjelovali od 14. do 16. studenoga. I svi su oni redom rekli isto: “Četveročlana ekipa studenata iz Nigerije bila je bez opreme i nisu imali pojma kako se igra stolni tenis jer im je loptica letjela posvuda”. Da je to možda i točno, otkrivaju još i druge činjenice, da mladići, primjerice, sa sobom nisu imali rekete, dresove, opremu...



'Dečki nisu imali rekete sa sobom već su ih posuđivali. Nisu imali ni opremu. Igrali su u hlačama i jakni. A jedan je čak igrao i s vunenom kapom na glavi, što mi je bilo posebno čudno. Igra im je bila nikakva, doslovno nula bodova. Vrlo loši od prve do zadnje minute. Ali kad sve to stavimo na stranu, bili su jako ljubazni, prijateljski raspoloženi, iznimno dragi i vrlo kulturni', - rekao je za Jutarnji list Luka I., jedan od sudionika natjecanja.



Nigerijska ekipa mu, dodaje, nije djelovala uplašeno, ali su se pomalo čudili svemu.