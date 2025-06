Ljepotice od kojih zastaje dah: Ove superjahte nisu za svačiji džep

Dolaskom ljeta kreće i najezda nautičara i milijardera s jahtama na Jadran. Zbog sankcija Rusiji i njihovim oligarsima neke koje smo proteklih godina viđali usidrene i privezane u domaćim lukama ovoga ljeta neće biti, ali nema sumnje u to da će brojne druge ljepotice plijeniti pažnju. U nastavku donosimo popis najdužih, najskupljih, ali i najboljih jahti s prestižne dvadesete dodjele World Superyacht Awards, održane u Veneciji prošlog mjeseca

U Veneciji se okupila svjetska elita i proglašeni su pobjednici u nekoliko kategorija, a prestižna nagrada za jahtu godine pripala je Kismetu. Kismet apsolutni pobjednik Riječ je o superjahti dugoj 122 metra i izrađenoj 2014. godine u čuvenom njemačkom brodogradilištu Lürssen, a prošle godine je preuređena. Vanjski izgled potpisuje studio Nuvolari Lenard, a za interijer je zaslužan Reymond Langton Design, studio koji je spojio utjecaje od Versaillesa preko stila art déco do suvremenih elemenata. Jahta može ugostiti do 12 osoba u osam luksuznih kabina. Uz njih, na njoj se može nalaziti od 36 do 40 članova posade. Cijena joj je 360 milijuna dolara, a ako je poželite unajmiti na tjedan dana, za to ćete izdvojiti 3,2 milijuna dolara.

Vlasnik joj je američki milijarder Shahid Khan, poznat kao vlasnik NFL momčadi Jacksonville Jaguars i engleskog nogometnog kluba Fulham, ali može se uzeti i u najam. Uz spomenute luksuzne kabine, Kismet ima niz sadržaja - bazen, beach club, kino, prostorije za promatranje podmorja te nagrađivani spa s hamamom, saunom i sobom za krioterapiju. Jahtu pokreću dva motora ukupne snage 3914 KS. Kiboko 4 - najbolja jahta za jedrenje U Veneciji je u kategoriji jahti za jedrenje pobjedu odnijela Kiboko 4. Izgrađena u brodogradilištu Southern Wind u južnoafričkom Cape Townu, ova 35-metarska ljepotica spoj je vrhunske izvedbe i besprijekornog dizajna. Osmišljena je za obiteljska krstarenja, ali i sudjelovanje na regatama. Inovativan element na njoj je krmena platforma koja se otvara i u kojoj se nalazi garaža za tender dužine pet metara, a ujedno se pretvara u beach club. Može primiti osam gostiju u četiri kabine, a na nju s članovima posade ukupno stane 13 ljudi. Razvija brzinu do 14 čvorova i plovi pod malteškom zastavom.

Kiboko 4 Izvor: Društvene mreže / Autor: Southern Wind Shipyard

San snova Premda su nagrade u Veneciji podijeljene u desetak kategorija, jedna je jahta, prvenstveno zbog vanjštine, plijenila pozornost. Zove se San, a pobijedila je u kategoriji do 40 do 50 metara. Iako podsjeća na podmornicu kad izroni ili kakav vojni brod, San je sve samo ne to. Dugačka je 45 metara i izgrađena u turskom brodogradilištu Alia Yachts za vlasnika koji želi biti anoniman, a pokreću je četiri Volvova motora od petstotinjak KS-a svaki. Uz sedam članova posade, u nju stane deset gostiju u pet kabina. Dizajn interijera i eksterijera potpisuje Sinot Yacht Architecture & Design. Zanimljivo je to da joj glavna kabina nije smještena na glavnoj palubi, kako je to danas gotovo uobičajeno na većini superjahti, već na donjoj, s četiri gostinjske kabine. Dok prednji dio glavne palube obično pruža najbolji pogled i često uključuje privatni vanjski prostor, vlasnik Sana odlučio se za klasičniji pristup. I s razlogom – niži dijelovi broda stabilniji su tijekom plovidbe i često udobniji prilikom većih valova.

Superjahta San Izvor: Društvene mreže / Autor: Megayacht News

Abramovičeva jahta Eclipse Eclipse ruskog oligarha Romana Abramoviča najskuplja je jahta ikad izgrađena. Iako joj cijena nije precizirana, pretpostavlja se da je plaćena oko 1,5 milijardi dolara. Prvotne procjene spominjale su 450 milijuna dolara, prema podacima Condé Nast Travelera, a s luksuznim dodacima došlo se do spomenute cifre od oko 1,5 milijardi. Iako se često navodi da tu titulu drži History Supreme, navodno izgrađena za malezijskog tajkuna koji ju je platio 4,5 milijardi dolara, nju nikad nitko nije vidio niti snimio u nekoj od luka, a ni podaci o njenoj registraciji ne mogu se pronaći, pa je zapravo upitno postoji li uopće. S druge pak strane, Abramovičeva Eclipse snimljena je u hrvatskim teritorijalnim vodama. Riječ je o jahti koja je 2009. godine, kad je izgrađena u hamburškom brodogradilištu B&V, bila najduža na svijetu - 162,5 metara.

Njezin vanjski i unutarnji dizajn potpisuje Terence Disdale, a predviđena je za smještaj 36 gostiju u 18 kabina, uz posadu od šezdesetak članova. Ima dva heliodroma, dva bazena, nekoliko jacuzzija, disco dvoranu te tender za podmornicu do 50 metara dubine. Azzam - najduža jahta na svijetu Sve dok nije izgrađena jahta Azzam, Abramovičeva Eclipse imala je uz titulu najskuplje i najduže. No 2013. godine stvari su se promijenile i Azzam je postala te do danas ostala najduža jahta na svijetu. Impresivnih 180,65 metara izgrađeno je u brodogradilištu Lürssen u Njemačkoj za potrebe šeika Kalife bin Zajeda Al Nahjana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Plaćena oko 650 milijuna dolara, ova jahta može razviti brzinu do 32 čvora, a izgrađena je za manje od tri godine, što je iznimno brzo za brod takvih dimenzija. Unutarnji prostor dizajnirao je Christophe Leoni u klasičnom francuskom stilu s bliskoistočnim utjecajima, a može primiti između 36 i 40 gostiju plus šezdesetak članova posade.