Kreće lov na radnike, već traže 4500 radnih dozvola za strance

Tek bi se ove godine zaposlenost u Hrvatskoj mogla približiti razinama koje smo imali pretkrizne 2008. godine, kada je u zemlji radilo, odnosno plaćalo mirovinske doprinose 1,6 milijuna građana, piše u ponedjeljak Večernji list

Ponuda radnih mjesta u pravilu je najškrtija u zimskim mjesecima, no tržište se počinje buditi već od veljače kada kreće jača potražnja za radnicima u poljoprivredi, građevini i turizmu. Na državnoj je burzi trenutačno oglašeno oko 19 tisuća slobodnih radnih mjesta, a gužve su i na MUP-ovim odjelima za strance, gdje je tijekom siječnja primljeno oko 4500 zahtjeva za izdavanje radnih dozvola za strance, navodi dnevnik.

Hrvatski zavod za zapošljavanje zakoračio je u veljaču s približno 139 tisuća nezaposlenih osoba i bude li potražnja za radnicima slična kao prošle godine, kad se posredstvom burze zaposlilo oko 150 tisuća radnika – mnogi dakako na određeno, ili jedna osoba više puta – službeni broj nezaposlenih trebao bi do ljeta pasti ispod stotinu tisuća.

Lakše će do posla doći oko 37 tisuća nezaposlenih mladih u dobi do 29 godina, no na burzi je i oko 46 tisuća dugotrajno nezaposlenih osoba, donosi Večernji list.