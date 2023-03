Kockanje, tučnjava, pijančevanje na javnom mjestu... Evo kolike će biti kazne nakon izmjena prekršajnog zakona

Izmjene prekršajnog zakona polako se privode kraju, a Dnevnik Nove TV doznao je kako bi one mogle izgledati i što će se strože kažnjavati

'Ići će se na oštro novčano kažnjavanje: kockanje na javnom mjestu te poticanje na kocku kažnjavat će se od 300 do 2000 tisuće eura. Iste će se kazne predložiti i za tučnjavu javnom mjestu.

Za pijančevanje u javnosti kazna je nešto blaža, iako opet znatno viša nego dosad, od 200 do 1000 eura. No za prostituciju i prosjačenje kazne bi ipak, suprotno nekim najavama, trebale ostati na ovakvoj razini kao što su i sada. Dakle 'odavanje prostituciji' kažnjavat će se i dalje novčanom kaznom od 20 do 100 eura', doznaje Dnevnik Nove TV.