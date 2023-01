Kerekeš: Zbog klečanja za gulaš dobio sam puno prijetnji

Glumac, producent i glazbenik Jan Kerekeš bio je gost današnje emisije Nedjeljom u 2. Povod gostovanja je "klečanje za gulaš" kojim je Kerekeš ismijavao prakticiranje vjere na glavnom zagrebačkom trgu

Međutim, ono što on radi zaslužuje pažnju i mimo te šale- otac i sin Kerekeš prošle su godine snimili najgledaniji hrvatski film "Marginalci", a njihov Kerekeš teatar rado je viđen gost u kazalištima diljem zemlje.

'Biti glumac iz tzv. pučkog teatra je isključivo moj odabir. Krenuo sam kao snažni dramski glumac, ali sad sam samo snažan. Imao sam više dramskih uloga u ozbiljnim predstavama, dobivao sam i nagrade za to. Meni je to divno igrati. Ostavi to nekog traga. Sad mi je najdraže nekog nasmijat, popravit mu dan', kazao je u Nu2 na HRT-u.

Okružen je komedijom, ali ipak priznaje ne zna tko je najsmješniji Hrvat. Ono što može sa sigurnošću reći je da premijer Andrej Plenković nije najsmješniji jer mu još niti jedan vic nije ispričao. Među kolegama glumcima ipak može izdvojiti par imena.