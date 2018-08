KBC Split: Ozlijeđeni talijanski ronilac u teškom stanju

Talijanski ronilac, koji je u srijedu teško ozlijeđen u pomorskoj nesreći blizu otočića Sestrice Male, nalazi se na liječenju u KBC Split i u teškom je stanju, doznaje se u četvrtak u ravnateljstvu te bolnice

Do nesreće je došlo kada je voditelj brodice, hrvatski državljanin P.P., prilikom plovidbe vlastitom brodicom na oko 200 do 300 metara od obale otočića Sestrice Male udario i teško ozlijedio 63-godišnjeg talijanskog ronioca P. P. D. Voditelj brodice je ozlijeđenog ronioca odmah izvukao iz mora te ga prevezao do luke Korčula.

Djelatnici Hitne medicinske pomoći ubrzo po dolasku ustanovili su teške i po život opasne tjelesne ozljede te su zatražili hitan helikopterski prijevoz ozlijeđenoga u Splitski KBC kamo je zaprimljen nešto prije 18 sati.

Službenici Lučke kapetanije Dubrovnik i nadležne Lučke ispostave Korčula u suradnji sa službenicima Pomorske policije, kako se navodi u priopćenju, obavljaju očevid o uzrocima nesreće, a također su proveli i alko-test koji je pokazao da voditelj brodice nije bio u alkoholiziranom stanju.

Sinoć je, po nalogu službenika Županijskog državnog odvjetništva, brodica kojom se naletjelo na Talijanskog ronioca izvučena iz mora te je obavljen pregled trupa. Prema prikupljenim podacima, službenici Lučke kapetanije Dubrovnik izvijestili su Ministarstvo da je stradali ronilac do pozicije nesreće ronio samostalno, dok su njegova supruga i prijatelj, oboje državljani Republike Italije, boravili na motornoj jahti 'Nimila' usidreni na drugom kraju otočića Sestrice Male te ih je o nesreći obavijestila njima nepoznata osoba.