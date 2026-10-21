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Kaos na Rebru: Dugački redovi za vađenje krvi, pacijenti čekali pred zgradom

M.Či.

21.10.2026 u 08:38

KBC Rebro - iIustracija
KBC Rebro - iIustracija Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
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Pacijenti koji su jutros došli pred laboratorij u KBC Zagreb (Rebro) nisu uspjeli doći ni do zgrade, a već su stajali u redu

Naime, ispred zgrade laboratorija u kojem se obavlja pretraga vađenja krvi, stvorio se dugačak red u kojem su čekali brojni građani.

Kako piše Dnevnik.hr, pacijenti su se žalili na gužve od početka tjedna, a dodatan je problem bio što nisu radili ekrani s rednim brojevima u laboratorijima pa pacijenti nisu znali kad su na redu i gdje se moraju javiti.

Gužva pred laboratorijem izazvala je nervozu, jer su mnogi željeli pretrage obaviti prije posla i drugih obaveza.

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