Kaos na Rebru: Dugački redovi za vađenje krvi, pacijenti čekali pred zgradom

Naime, ispred zgrade laboratorija u kojem se obavlja pretraga vađenja krvi, stvorio se dugačak red u kojem su čekali brojni građani.

Kako piše Dnevnik.hr, pacijenti su se žalili na gužve od početka tjedna, a dodatan je problem bio što nisu radili ekrani s rednim brojevima u laboratorijima pa pacijenti nisu znali kad su na redu i gdje se moraju javiti.

Gužva pred laboratorijem izazvala je nervozu, jer su mnogi željeli pretrage obaviti prije posla i drugih obaveza.