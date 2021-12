Kaić: Mjere treba postrožiti, nema mjesta za velike dočeke i slično

Epidemiolog Bernard Kaić u Newsroomu je govorio o varijatni omikron, cijepljenju djece, prolasku četvrtog i dolasku petog vala te drugim temama vezanim uz pandemiju.

U Hrvatsku su stigle prve doze za djecu od pet do 11 godina. Na pitanje zašto je važno cijepiti djecu, Bernard Kaić kaže: “Jednako kao i stariju djecu i odrasle, da ne obole, da ne razviju komplikacije (mogu ih razviti iako ne koliko odrasli), a ako bi se veći dio djece cijepio, to bi doprinijelo smanjenju širenja virusa u populaciji. Očekujemo intenzivnije širenje zbog dolaska omikron varijante koju je nemoguće zaustaviti.”

Smatra da o odazivu ne treba suditi na temelju prvog dana: “Ne znam koliko bi kampanja utjecala na odaziv jer mislim da više nema čovjeka koji nije već iz dana sve čuo o covidu. Po jučerašnjem danu ne bih sudio o odazivu, to je ipak prvi dan, u ambulantama se još nije cijepilo. Nisam previše optimističan što se tiče obuhvata jer kad gledamo po dobnim skupinama dosad, što je dob mlađa, to su obuhvati niži. Najniži su u dobi od 12 do 16 godina.”