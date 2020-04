Britanski premijer Boris Johnson u petak se odmara u bolnici dok se oporavlja od covida-19, a u to vrijeme Britancima je poručeno da se tijekom uskrsnih blagdana suzdrže od iskušenja da izađu na proljetno sunce

Odlazak 55-godišnjeg čelnika u bolnicu zbog izraženih simptoma covida-19 uzdrmalo j e državu, no nakon tri noći na intenzivnoj njezi u bolnici St. Thomas u koju je stigao s visokom temperaturom i suhim kašljem, Johnsonu je bolje.

Johnson je prvi svjetski čelnik koji je hospitaliziran zbog koronavirusa, pa je bio prisiljen privremeno predati upravljanje državom ministru vanjskih poslova Dominicu Raabu baš u vrijeme kada se stanje u zemlji drastično pogoršalo.

Johnson nije jedini britanski premijer u povijesti kojeg je bolest pogodila tijekom kriznog razdoblja. Njegov heroj Winston Churchill je tijekom Drugog svjetskog rata dvaput dobio upalu pluća, a David Lloyd George je pri kraju Prvog svjetskog rata dobio španjolsku gripu, piše Euronews.

Broj preminulih u Britaniji iznosi gotovo osam tisuća ljudi, što ju svrstava na peto mjesto liste država najpogođenijih koronavirusom.

Ured premijera objavio je da je on u „ranoj fazi“ oporavka i da se ne zna koliko će još biti u bolnici. No njegov oporavak je razveselio Britaniju i ostatak svijeta. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je to „odličnim vijestima“.

Johnsonova trudna zaručnica Carrie Symonds, koja je imala simptome koronavirusa, na Twitteru je uz emojije aplauza objavila dječji crtež duge koja je postala simbol podrške zdravstvenim radnicima.

Duga karantena

Vlada u Londonu razmatra kada bi mogla ukinuti karantenu, no Raab ističe kako je prerano razmišljati o tome jer epidemija u Britaniji još uvijek nije dosegla vrhunac.

Vlasti tvrde kako će idući tjedan imati bolju sliku o utjecaju karantene na usporavanje širenja virusa i pritiska na bolnice.

'Već vidimo usporavanje', naglasio je epidemiolog Neil Ferguson, profesor na londonskom Imperial Collegeu koji je savjetovao vladu oko upravljanja zdravstvenom krizom.

Potrebno je još nekoliko dana pada broja smrtnih slučajeva i još nekoliko tjedana kako bi se izvukli konačni zaključci koji bi omogućavali ukidanje karantene, rekao je za BBC radio.

Britanija je u karanteni već treći tjedan. Policija je u tom razdoblju dobila veće ovlasti kako bi kontrolirala udaljavaju li se ljudi previše i predugo iz svojih domova.

U petak su počeli uskrsni praznici, a u državu poznatu po kiši stigli su sunčani dani, pa su vlasti posebice oprezne zbog onih koji će biti u iskušenju izaći van.

'Svoje voljene najbolje možemo zaštititi tako što ćemo ovaj Uskrs ostati doma', poručila je glasnogovornica vlade.