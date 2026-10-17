Jandroković o skandiranju Hitleru: 'To je potpuno neprihvatljivo'

„Dobro je da su državna tijela koja su za to zadužena pokrenula aktivnosti i sasvim zasigurno će sankcionirati sve one koji su u tome sudjelovali. To je bila ružna poruka koja je otišla iz Hrvatske i Splita. To nam nije trebalo, sada je na državnim tijelima da to sankcioniraju”, rekao je Jandroković u Novigradu, gdje je bio na 40. obljetnici manifestacije ''Susreti četiri Novigrada''.

Na pitanje novinara treba li postrožiti zakone, Jandroković je rekao da se s vremena na vrijeme događaju incidenti kada su u pitanju navijačke skupine.

„Ovaj put je to bio ekstreman slučaj gdje je dio navijača, ne treba prenijeti na sve jer sam siguran sam da većina navijača to ne podržava, napravio nešto što neprihvatljivo”, ustvrdio je.

„Očekujem od policije, državnog odvjetništva i sudova da sve koji učine takve stvari strogo sankcioniraju. To je najbolji način da se to zaustavi, kao i kontinuirati dijalog između klubova i navijača te nogometnog saveza i navijača”, dodao je Jandroković.