Reuters otkriva mračnu stranu Srbije uoči izbora

Uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za nedjelju, 25. listopada, Reuters donosi opsežnu reportažu o pritiscima na aktiviste, studente, oporbene političare i novinare. Sugovornici agencije opisuju policijsko nasilje, prijetnje i digitalni nadzor, dok organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju na pogoršanje medijskih sloboda

Srbijanski aktivist Marko Marjanović vraćao se iz trgovine u Beogradu kada su ga, prema njegovu svjedočenju, presreli maskirani policajci, ugurali u automobil i odvezli u podrum policijske postaje. Ondje je, tvrdi, dva dana proveo u samici, pod jakim svjetlima. Marjanović, poznati komentator na društvenim mrežama i otvoreni kritičar Aleksandra Vučića, kaže da je bio prestravljen. No to mu nije bio prvi susret s policijskim nasiljem. Samo nekoliko dana ranije, u kolovozu 2025., policajci su ga, prema njegovim riječima, pretukli tijekom protuvladinih prosvjeda. On i njegov odvjetnik smatraju da je riječ o sustavnom pokušaju njegova ušutkavanja. Njegovo iskustvo jedno je od brojnih svjedočanstava koje je prikupio Reuters uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Vučić pred najvećim političkim izazovom Aleksandar Vučić, donedavni predsjednik Srbije, na izborima 25. listopada pokušava nastaviti svoju dugogodišnju političku dominaciju kandidaturom za premijera. No suočava se s izazovom studentskog pokreta koji je nastao nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024., kada je poginulo 16 ljudi. Pokret, koji je započeo zahtjevima za utvrđivanjem odgovornosti za tragediju, prerastao je u široku političku inicijativu koja na nedjeljnim izborima ima 250 kandidata. Prema anketi objavljenoj ovog tjedna, Studentska lista i Vučićev SNS imaju vrlo sličnu razinu potpore. 'Za sve vrijeme koliko je SNS na vlasti nikada nije postojala ovako dobra organizacija na prodemokratskoj strani društva', rekao je za Reuters Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Dodao je da se, prema njegovoj ocjeni, pritisci pojačavaju kako raste politički izazov za Vučića. Vučić i SNS više su puta odbacili optužbe za represiju i korupciju. Njegov ured i Ministarstvo unutarnjih poslova nisu odgovorili na Reutersove upite za komentar.

Dolazak studenata u Beograd Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATA Images /PIXSELL







+21 Dolazak studenata u Beograd Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATA Images /PIXSELL

Srbija pala na najnižu poziciju po slobodi medija Prema Indeksu slobode medija za 2026. koji objavljuje organizacija Reporteri bez granica (RSF), Srbija se nalazi na 104. mjestu među 180 država. To je njezin najlošiji rezultat dosad, a ujedno i najniži plasman među državama regije EU-a i Balkana obuhvaćenima usporedbom. Istodobno, prema Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2025., Srbija je zabilježila najlošiji rezultat u posljednja dva desetljeća. Reporteri bez granica navode da se šest srbijanskih novinara nalazi u egzilu zbog prijetnji sigurnosti povezanih s političkim napadima. Četvero ih je zemlju napustilo ove godine. Podaci Zaklade Slavko Ćuruvija pokazuju da je Vučić tijekom prvih devet mjeseci 2026. najmanje 182 puta verbalno napao novinare i medijske kuće. Vučić odbacuje optužbe za zastrašivanje medija i tvrdi da nije zatvorio nijednu medijsku organizaciju. 'Gotovo da ne prođe dan bez napada na novinare' Dugogodišnji novinar Veran Matić, koji vodi komisiju za sigurnost novinara, kaže da se stanje dodatno pogoršava. U lipnju ga je, prema njegovim riječima, napao mladić i oteo mu mobitel dok je snimao prosvjed. Navodi i da je bio izložen uvredama na ulici. Matić odgovornost za takvu atmosferu pripisuje Vučiću, koji ga je javno kritizirao. 'Gotovo da nema dana, gotovo da nema tjedna bez napada, ne samo na mene nego i na mnoge novinare', rekao je Matić. Aktivisti tvrde da ih vlasti špijuniraju Uz fizičke prijetnje, aktivisti i oporbeni političari suočavaju se i s mogućim digitalnim nadzorom. Organizacija za digitalna prava SHARE Foundation objavila je u rujnu da je 14 osoba bilo na meti naprednih špijunskih programa. Jelena Kontić, sudionica studentskog prosvjednog pokreta, ispričala je Reutersu da je u ožujku primila Appleovo upozorenje da je njezin mobitel možda zaražen špijunskim programom Pegasus. Prema njezinim riječima, naknadna forenzička ispitivanja, uključujući analizu kanadske organizacije Citizen Lab, potvrdila su prisutnost tog programa. 'Imali su pristup cijelom vašem životu. Znali su kada treniram, kada spavam, kada jedem, kada pijem vodu, koliko vode pijem i što jedem', rekla je Kontić. Srbijanska Sigurnosno-informativna agencija (BIA) odbacila je tvrdnje o umiješanosti države, nazivajući ih senzacionalizmom. Ana Brnabić također je ranije poručila da studenti 'apsolutno nisu' bili špijunirani, dok su dužnosnici Ministarstva unutarnjih poslova odbacili optužbe za kibernetičku špijunažu. Prema izvješću Citizen Laba objavljenom u ponedjeljak, još dvojica srbijanskih oporbenih aktera nedavno su bila mete naprednih alata za digitalni nadzor. Reuters nije mogao utvrditi tko stoji iza navodnih zaraza uređaja. Izraelska tvrtka NSO Group, proizvođač Pegasusa, ranije je navela da svoje proizvode prodaje isključivo vladama.

Snimka otkriva brutalno premlaćivanje prosvjednika Jedan od najupečatljivijih slučajeva koje je dokumentirao Reuters dogodio se u Valjevu u kolovozu prošle godine. Dušan Radović, 26-godišnji arhitekt, pomagao je osobi koja je pala tijekom policijske intervencije na prosvjedu kada su ga, prema njegovu svjedočenju, okružili policajci u opremi za razbijanje demonstracija. 'Desetorica su me okružila, udarali su me nogama, pljuvali, a u jednom trenutku jedan mi je stao na glavu. Podigli su me i nastavili udarati, pa sam ponovno pao', ispričao je Radović. Radoviću su bila potrebna dva mjeseca da ponovno može hodati bez šepanja. Prema neovisnom izvješću sudskomedicinskog stručnjaka dr. Đorđa Alempijevića, te je noći teško pretučeno 25 osoba, među kojima su bili i maloljetnici. 'Ozljede nisu posljedica izoliranih incidenata ili nužne policijske samoobrane, nego pokazuju jasan, organiziran i sustavan obrazac kažnjavajuće policijske brutalnosti i mučenja', navodi se u izvješću. Srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na Reutersov upit o događajima u Valjevu niti o nalazima izvješća.

Godina dana bunta u Srbiji Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+33 Godina dana bunta u Srbiji Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC