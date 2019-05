'Sinovi i kćeri Neretve' najavljuju novi prosvjed; na Jadranskoj magistrali zatvaraju promet 1. lipnja

Kako bi upozorili na probleme u zdravstvu u dolini Neretve, predstavnici građanske inicijative "Sinovi i kćeri Neretve" najavili su novi prosvjed "Potrubi za život" kojim će u Opuzenu u subotu 1. lipnja od 9 do 21 sat zatvoriti promet na Jadranskoj magistrali

"Imaju deset dana vremena do našeg prosvjeda. Tražimo da se donese odluka o proglašenju županijske bolnice od regionalnog značaja u Metkoviću , koja je nekad bila planirana, ali je 'izbrisana'. Znamo da je to dugoročni projekt, ali ta se odluka može donijeti u tom roku. Također, želimo da se uspostavi helikopterska medicinska služba", rekao je Hini Matičević.

Matičević je poručio kako je medicinski kadar na tom području devastiran a zdravstveni sustav pred urušavanjem te upozorio kako stanovnici doline Neretve do bolnice u Dubrovniku imaju 100 kilometara, a do one u Splitu 110, što je posebno kritično zbog graničnog prijelaza ili ljetnih gužvi.

Ranije je uputio otvoreno pismo hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, od kojih je zatraženo hitno djelovanje.