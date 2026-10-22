Industrijski div iz BiH ide na bubanj

Najveća pojedinačna cjelina koja se prodaje glavni je pogon Koksare, s početnom cijenom od oko 46,5 milijuna eura. Na prodaju idu i druga postrojenja nekadašnjeg kompleksa, među njima pogon za proizvodnju amonijeva sulfata, koji se koristi kao gnojivo, tvornica dušika za potrebe kemijske industrije te energana, koja je proizvodila energiju za rad industrijskog kompleksa.

Bez proizvodnje od veljače

Koksara je počela proizvodnju 1952. godine i bila je važan dio teške industrije bivše Jugoslavije. Proizvodila je metalurški koks, nužan za proizvodnju željeza i čelika, te kemijske proizvode. Desetljećima je zapošljavala tisuće radnika i bila jedan od glavnih gospodarskih oslonaca Lukavca. U stečaj je ušla u studenome 2025. s oko 790 zaposlenih i dugovima od približno 281 milijun eura, a proizvodnja je obustavljena u veljači 2026. godine.