Industrijski div iz BiH ide na bubanj

Nekadašnji industrijski gigant Koksara iz Lukavca u BiH, jedan od posljednjih ostataka jugoslavenskog lanca teške industrije, čija se vrijednost procjenjuje na oko 115,5 milijuna eura, nakon stečaja i obustave proizvodnje prodaje se u dijelovima, objavili su u četvrtak mediji u toj zemlji
Najveća pojedinačna cjelina koja se prodaje glavni je pogon Koksare, s početnom cijenom od oko 46,5 milijuna eura. Na prodaju idu i druga postrojenja nekadašnjeg kompleksa, među njima pogon za proizvodnju amonijeva sulfata, koji se koristi kao gnojivo, tvornica dušika za potrebe kemijske industrije te energana, koja je proizvodila energiju za rad industrijskog kompleksa.
Bez proizvodnje od veljače
Koksara je počela proizvodnju 1952. godine i bila je važan dio teške industrije bivše Jugoslavije. Proizvodila je metalurški koks, nužan za proizvodnju željeza i čelika, te kemijske proizvode. Desetljećima je zapošljavala tisuće radnika i bila jedan od glavnih gospodarskih oslonaca Lukavca. U stečaj je ušla u studenome 2025. s oko 790 zaposlenih i dugovima od približno 281 milijun eura, a proizvodnja je obustavljena u veljači 2026. godine.
Koksara je od 2003. poslovala s indijskim ulagačima preko tvrtke Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL), povezane s poduzetnikom Pramodom Mittalom. Poslovanje su obilježili financijski problemi i sporovi oko upravljanja, a Mittal i drugi dužnosnici su tužili BiH zbog jednostranog izbacivanja iz vlasništva nad kompanijom.
Gašenje Koksare dio je šire krize metalurške industrije u BiH. Nova Željezara Zenica u travnju ove godine također je obustavila proizvodnju čelika, navodeći kao razloge velike gubitke, rast troškova i nekonkurentnost. Ta su dva pogona desetljećima bila dijelovi povezanog industrijskog lanca, u kojem je Koksara proizvodila sirovinu potrebnu za proizvodnju željeza.