Hrvatica na petak 13. osvojila jackpot od gotovo 3 milijuna eura

Mirela iz Zagreba u sitnim jutarnjim satima zaigrala je igru Tome of Madness i za svega 5 minuta igre zaslon joj je pokazao poruku da je upravo ona dobitnica SuperJackpota od 2.924.964,47 €.

Ovo je već 4 milijunski dobitak u SuperCasinu ove godine

Početkom godine u SuperCasinu je osvojen najveći jackpot u povijesti, a iznos od gotovo 3 milijuna eura koji je osvojila igračica Mirela zauzeo je 2. mjesto na listi najvećih dobitaka u SuperCasinu. Ukupno, SuperCasino je ove godine podijelio čak 4 milijunska jackpota, a bazen jackpot dobitaka nije presušio. Trenutačno SuperCasino broji preko 2 milijuna eura u aktivnim jackpotima. 'Kao i posljednji SuperJackpot i ovaj je osvojen na petak, a igrom prilika danas je famozni petak 13. koji se, evo, ipak pokazao sretnim. Drago mi je da je ovaj put riječ o igračici te vjerujemo da ćemo i u budućnosti imati još SuperMilijunašica', izjavio je Casino Manager SuperCasina. Igra Tome of Madness u kojoj je osvojen ovaj SuperJackpot, jedna je od najpopularnijih igara u SuperCasinu, ali i jedna od najuspješnijih igara providera Play'n Go. Uz velik postotak povrata igračima (tzv. Return to player ili RTP) od 96,59% i posebne značajke igre, igrači mogu ostvariti dobitke i do 2000 puta veće od uloga.

Trenutačni SuperJackpot iznosi preko 750.000 eura i može se osvojiti u igrama providera Amusnet. Kreni u osvajanje svog jackpota u SuperCasinu ovdje.