Gazprom najavio dodatno smanjenje isporuke plina Njemačkoj

Ruski plinski div Gazprom izvijestio je u ponedjeljak da zaustavlja drugu plinsku turbinu na Sjevernom toku 1, plinovodu prema Njemačkoj koji se već koristi sa svega 40 posto kapaciteta, te da će protok plina zbog toga biti prepolovljen

To je novi udarac za opskrbu najvećeg europskog gospodarstva plinom, do kojeg dolazi u trenutku velikih napetosti između Rusije i Zapada, koji razmjenjuju ekonomske udarce kao odgovor na ruske akcije u Ukrajini. Europska unija optužila je Rusiju da ucjenjuje energijom, dok Kremlj govori da do poremećaja u isporukama plina dolazi zbog održavanja i posljedica sankcija Zapada.

Gazprom je danas objavio da će od srijede protok plina smanjiti na 33 milijuna prostornih metara dnevno, svega polovinu onoga što danas pristiže u Njemačku tim plinovodom, a što je već ionako smanjeno na svega 40 posto od ukupnog kapaciteta.

Europski političari stalno upozoravaju da bi Rusija mogla ove zime prekinuti isporuke plina, što je potez koji bi Njemačku mogao gurnuti u recesiju te uzrokovati poskupljenje plina za potrošače, koji se i ovako već suočavaju s visokim cijenana energenata i hrane.