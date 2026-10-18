FOTO/VIDEO Hrvatski snajperisti u akciji: Pogledajte impresivne prizore sa zahtjevne obuke

Pripadnici Hrvatske vojske tijekom rujna i listopada prošli su zahtjevnu snajpersku obuku u organizaciji Zapovjedništva specijalnih snaga. Vojnici su uvježbavali precizno gađanje na velikim udaljenostima, prikrivanje na terenu te izvršavanje složenih zadaća u uvjetima ograničene vidljivosti i bez logističke potpore
Zapovjedništvo specijalnih snaga provelo je tijekom rujna i listopada 2026. godine snajpersku obuku za pripadnike Hrvatske vojske, s ciljem osposobljavanja vojnika za rukovanje snajperskim naoružanjem i izvršavanje zahtjevnih zadaća u različitim operativnim uvjetima.
Obuka je bila usmjerena na precizno djelovanje prema ciljevima na udaljenostima većima od dometa standardnog lakog pješačkog naoružanja, uz korištenje specijalizirane opreme i različitih vrsta snajperskog naoružanja.
Gađali pokretne ciljeve i u uvjetima slabe vidljivosti
Obuci su mogli pristupiti samo vojnici koji su uspješno prošli ulazna i selekcijska testiranja. Nakon teorijskog dijela uslijedila je praktična obuka, tijekom koje su polaznici morali pokazati stečena znanja i vještine.
Provedena su bojeva gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva na malim, srednjim i velikim udaljenostima. Vojnici su uvježbavali djelovanje danju, ali i u uvjetima ograničene vidljivosti.
Poseban naglasak na prikrivanju i samostalnom djelovanju
Važan dio obuke odnosio se na sposobnost samostalnog izvršavanja zadaća u zahtjevnim terenskim uvjetima. Polaznici su usavršavali tehnike maskiranja tijela i opreme, prilagođene godišnjem dobu i karakteristikama vegetacije. Uvježbavali su i postupke motrenja, izviđanja te smanjivanja vlastite uočljivosti na terenu.
Posebna pozornost posvećena je djelovanju u situacijama u kojima je logistička potpora ograničena ili potpuno nedostupna.
Jačanje operativnih sposobnosti Hrvatske vojske
Tijekom obuke pripadnici Hrvatske vojske usavršavali su rukovanje naoružanjem, snajpersku taktiku i sposobnost pouzdanog djelovanja u različitim uvjetima. Prema ocjeni Zapovjedništva specijalnih snaga, vojnici su pokazali visoku razinu osposobljenosti i stručnosti.
Stečena znanja i vještine trebali bi pridonijeti daljnjem jačanju operativnih sposobnosti Hrvatske vojske.