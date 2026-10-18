FOTO/VIDEO Hrvatski snajperisti u akciji: Pogledajte impresivne prizore sa zahtjevne obuke

Pripadnici Hrvatske vojske tijekom rujna i listopada prošli su zahtjevnu snajpersku obuku u organizaciji Zapovjedništva specijalnih snaga. Vojnici su uvježbavali precizno gađanje na velikim udaljenostima, prikrivanje na terenu te izvršavanje složenih zadaća u uvjetima ograničene vidljivosti i bez logističke potpore

Zapovjedništvo specijalnih snaga provelo je tijekom rujna i listopada 2026. godine snajpersku obuku za pripadnike Hrvatske vojske, s ciljem osposobljavanja vojnika za rukovanje snajperskim naoružanjem i izvršavanje zahtjevnih zadaća u različitim operativnim uvjetima. Obuka je bila usmjerena na precizno djelovanje prema ciljevima na udaljenostima većima od dometa standardnog lakog pješačkog naoružanja, uz korištenje specijalizirane opreme i različitih vrsta snajperskog naoružanja.

Snajperisti u akciji Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MORH

Gađali pokretne ciljeve i u uvjetima slabe vidljivosti Obuci su mogli pristupiti samo vojnici koji su uspješno prošli ulazna i selekcijska testiranja. Nakon teorijskog dijela uslijedila je praktična obuka, tijekom koje su polaznici morali pokazati stečena znanja i vještine. Provedena su bojeva gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva na malim, srednjim i velikim udaljenostima. Vojnici su uvježbavali djelovanje danju, ali i u uvjetima ograničene vidljivosti.

Obuka snajperista Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Filip Klen/MORH







+16 Obuka snajperista Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Filip Klen/MORH

Poseban naglasak na prikrivanju i samostalnom djelovanju Važan dio obuke odnosio se na sposobnost samostalnog izvršavanja zadaća u zahtjevnim terenskim uvjetima. Polaznici su usavršavali tehnike maskiranja tijela i opreme, prilagođene godišnjem dobu i karakteristikama vegetacije. Uvježbavali su i postupke motrenja, izviđanja te smanjivanja vlastite uočljivosti na terenu. Posebna pozornost posvećena je djelovanju u situacijama u kojima je logistička potpora ograničena ili potpuno nedostupna.