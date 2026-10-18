SPREMNI ZA IZAZOVE

FOTO/VIDEO Hrvatski snajperisti u akciji: Pogledajte impresivne prizore sa zahtjevne obuke

M. Šu.

18.10.2026 u 10:08

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Filip Klen/MORH
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Pripadnici Hrvatske vojske tijekom rujna i listopada prošli su zahtjevnu snajpersku obuku u organizaciji Zapovjedništva specijalnih snaga. Vojnici su uvježbavali precizno gađanje na velikim udaljenostima, prikrivanje na terenu te izvršavanje složenih zadaća u uvjetima ograničene vidljivosti i bez logističke potpore

Zapovjedništvo specijalnih snaga provelo je tijekom rujna i listopada 2026. godine snajpersku obuku za pripadnike Hrvatske vojske, s ciljem osposobljavanja vojnika za rukovanje snajperskim naoružanjem i izvršavanje zahtjevnih zadaća u različitim operativnim uvjetima.

Obuka je bila usmjerena na precizno djelovanje prema ciljevima na udaljenostima većima od dometa standardnog lakog pješačkog naoružanja, uz korištenje specijalizirane opreme i različitih vrsta snajperskog naoružanja.

Snajperisti u akciji Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MORH

vezane vijesti

Gađali pokretne ciljeve i u uvjetima slabe vidljivosti

Obuci su mogli pristupiti samo vojnici koji su uspješno prošli ulazna i selekcijska testiranja. Nakon teorijskog dijela uslijedila je praktična obuka, tijekom koje su polaznici morali pokazati stečena znanja i vještine.

Provedena su bojeva gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva na malim, srednjim i velikim udaljenostima. Vojnici su uvježbavali djelovanje danju, ali i u uvjetima ograničene vidljivosti.

Obuka snajperista
  • Obuka snajperista
  • Obuka snajperista
  • Obuka snajperista
  • Obuka snajperista
  • Obuka snajperista
    +16
Obuka snajperista Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Filip Klen/MORH

Poseban naglasak na prikrivanju i samostalnom djelovanju

Važan dio obuke odnosio se na sposobnost samostalnog izvršavanja zadaća u zahtjevnim terenskim uvjetima. Polaznici su usavršavali tehnike maskiranja tijela i opreme, prilagođene godišnjem dobu i karakteristikama vegetacije. Uvježbavali su i postupke motrenja, izviđanja te smanjivanja vlastite uočljivosti na terenu.

Posebna pozornost posvećena je djelovanju u situacijama u kojima je logistička potpora ograničena ili potpuno nedostupna.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Filip Klen/MORH

Jačanje operativnih sposobnosti Hrvatske vojske

Tijekom obuke pripadnici Hrvatske vojske usavršavali su rukovanje naoružanjem, snajpersku taktiku i sposobnost pouzdanog djelovanja u različitim uvjetima. Prema ocjeni Zapovjedništva specijalnih snaga, vojnici su pokazali visoku razinu osposobljenosti i stručnosti.

Stečena znanja i vještine trebali bi pridonijeti daljnjem jačanju operativnih sposobnosti Hrvatske vojske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
reportaža iz čaporica

reportaža iz čaporica

Kod Trilja napravio nešto što nema nitko u Hrvatskoj: Očekivali smo smrad, a dočekalo nas je iznenađenje
DRAMATIČNE SCENE

DRAMATIČNE SCENE

FOTO Europa gori: Prosvjedi i sukobi s policijom u pet država, u Francuskoj 1200 uhićenih
pregledavaju snimke

pregledavaju snimke

Nova uhićenja zbog nacističkih povika u Splitu: Policija prijavljuje još šest torcidaša, za devetoricom traga

najpopularnije

Još vijesti