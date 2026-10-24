FOTO Pogledajte kakva je pijavica snimljena u Istri: 'Mrcina je sve veća'

Nestabilna je subota diljem zemlje te su oborine već zahvatile neke dijelove. Naoblačenje s kišom, lokalno i pljuskovima praćenima grmljavinom , koje je već zahvatilo središnju i Gorsku Hrvatsku te sjeverni i dio srednjeg Jadrana, tijekom subote proširit će se na ostatak zemlje .

Dodatak jesenskoj atmosferi jest i pijavica koja je u subotu zabilježena u Poreču . Fotografiju ‘mrcine’, kako stoji u opisu IstraMet objave, podijelio je Ivan Grgat . Pijavicu su fotografirali i mnogobrojni komentatori.

Što se vremena tiče, u unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će u početku prevladavati umjereno jugo, a na sjevernom dijelu i sjeverozapadni vjetar. Od sredine dana zapuhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, koja će se do kraja dana proširiti na veći dio obale.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 15 do 20 stupnjeva.

Što nas očekuje u nedjelju i ponedjeljak?

U nedjelju i ponedjeljak promjenjivo oblačno, još u noći i ujutro mjestimice s kišom. U utorak stabilnije i sunčanije, osobito na obali i otocima. Na kopnu u noći i ujutro mjestimice moguća magla, u nedjelju uglavnom u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a u utorak se očekuje češća i dugotrajnija.

Vjetar većinom slab. Na moru u nedjelju umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, postupno će slabiti i okretati na jugozapadni vjetar, a otvorenom moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez veće promjene.