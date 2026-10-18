FOTO Ovako izgledaju francuski gradovi dan nakon brutalnih nereda

Francuska u nedjelju zbraja štetu nakon masovnih prosvjeda protiv visokih troškova života koji su prerasli u nasilne sukobe s policijom. Samo u Parizu uhićeno je 855 osoba, dok je diljem zemlje broj uhićenih dosegnuo oko 1200. Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine i spaljena vozila obilježili su prosvjede na kojima je, prema policijskim podacima, sudjelovalo 550.000 ljudi

Francuska u nedjelju ujutro zbraja štetu nakon masovnih subotnjih prosvjeda protiv visokih troškova života, koji su u više gradova prerasli u nasilne sukobe između dijela demonstranata i policije. Pariz je osvanuo s razbijenim izlozima, opljačkanim trgovinama, spaljenim vozilima i brojnim oštećenim javnim zgradama. Prema najnovijim podacima pariške policijske prefekture, u glavnom gradu uhićeno je 855 osoba, što je rekordan broj. Podaci su objavljeni u nedjelju u osam sati. Diljem Francuske uhićeno je oko 1200 ljudi, objavio je premijer Sébastien Lecornu.

Ulice pune krhotina i spaljenih vozila U središtu Pariza u nedjelju su vidljivi brojni tragovi razaranja. Izlozi trgovina su razbijeni, pojedine prodavaonice opljačkane, a na ulicama su ostali spaljeni bicikli, skuteri i drugi predmeti. Posebno su pogođena područja oko Trga Republike i Grands Boulevardsa, gdje su neke trgovine pretrpjele velika oštećenja. Pariška policija priopćila je da je tijekom subotnjih nereda djelovalo više nasilnih skupina koje su, prema njezinim navodima, okupljale između 500 i više od 1000 ljudi. 'Procjena štete i pljačke poduzeća je u tijeku, ali je opseg uočene štete značajan', objavila je policijska prefektura. U Parizu je ozlijeđeno 13 policajaca i žandara te dvojica vatrogasaca.

Francuski gradovi jutro nakon nereda Izvor: Profimedia / Autor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia







+23 Francuski gradovi jutro nakon nereda Izvor: Profimedia / Autor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Kritike na račun policije Prva zamjenica pariške gradonačelnice Lamia El Aaraje osudila je napade na trgovine i javne objekte, ali i upozorila na nedostatne policijske kapacitete za sprječavanje pljački. 'Neprihvatljivo je vidjeti ljude kako vandaliziraju trgovine i fizički napadaju zgrade', poručila je. Slične kritike stigle su i iz Marseillea, gdje su lokalne vlasti također upozorile na probleme u osiguravanju reda tijekom prosvjeda.

Na ulicama više od pola milijuna ljudi Prema podacima francuskog ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza, na subotnjim prosvjedima diljem zemlje sudjelovalo je oko 550.000 ljudi, među kojima 110.000 u Parizu. Organizatori tvrde da je broj sudionika bio znatno veći, odnosno oko 800.000. Prosvjedi su bili usmjereni protiv visokih životnih troškova, društvene nejednakosti i pogoršanja javnih usluga. Dok je velik dio okupljenih mirno prosvjedovao, nasilne skupine napadale su policiju, javne zgrade i poslovne objekte.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia







+13 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

Povijesna vijećnica gotovo potpuno uništena Jedan od najtežih incidenata dogodio se u Limogesu, gdje su maskirane osobe zapalile vozilo komunalne policije, a zatim ušle u gradsku vijećnicu i podmetnule požar. Povijesna zgrada iz 1883. godine pretrpjela je katastrofalna oštećenja. Prefekt Maurice Barate izjavio je da se krov urušio na niže katove te požar opisao kao katastrofu za kulturnu baštinu.