I Vance ima mišljenje o kaosu u Francuskoj: 'Uvezli su treći svijet, sada im gore spomenici''

„Zapadni progresivci uvezli su treći svijet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i suosjećanja. Zanemarili su temeljna pitanja asimilacije i kompatibilnosti. Upozoravali su ih da će završiti ovako, ali nisu slušali”, napisao je na društvenoj mreži X.

„Molim se da Francuska, prekrasna zemlja s divnim stanovništvom, zaustavi ovo ludilo prije nego što izgori još spomenika”, napisao je republikanski političar komentirajući videosnimku koja prikazuje požar u zgradi gradske vijećnice u Limogesu.