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I Vance ima mišljenje o kaosu u Francuskoj: 'Uvezli su treći svijet, sada im gore spomenici''

M. Šu./Hina

18.10.2026 u 09:21

JD Vance
JD Vance Izvor: EPA / Autor: Annabelle Gordon / POOL
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Američki potpredsjednik JD Vance u subotu je ocijenio da je imigracija odgovorna za nasilje koje je izbilo na prosvjedima u Francuskoj te optužio oporbene demokrate da žele isti „scenarij” za Sjedinjene Američke Države

„Zapadni progresivci uvezli su treći svijet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i suosjećanja. Zanemarili su temeljna pitanja asimilacije i kompatibilnosti. Upozoravali su ih da će završiti ovako, ali nisu slušali”, napisao je na društvenoj mreži X.

„Molim se da Francuska, prekrasna zemlja s divnim stanovništvom, zaustavi ovo ludilo prije nego što izgori još spomenika”, napisao je republikanski političar komentirajući videosnimku koja prikazuje požar u zgradi gradske vijećnice u Limogesu.

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JD Vance, kojeg se smatra mogućim kandidatom na predsjedničkim izborima 2028. godine, povezao je situaciju u Francuskoj s izborima za Kongres koji će se održati 3. studenoga, uoči kojih republikanci ne stoje dobro.

„Nadam se da Amerikanci obraćaju pozornost. To je budućnost koju demokratski zastupnici žele za našu zemlju”, dodao je potpredsjednik.

Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
  • Prosvjedi u Francuskoj
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Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

Taj 42-godišnji konzervativac često kritizira europske imigracijske politike, koje smatra previše popustljivima.

Francuske snage reda uhitile su 1200 ljudi tijekom nasilja koje je izbilo na prosvjedima održanih diljem zemlje u subotu, objavio je premijer Sébastien Lecornu, dodajući da je ozlijeđeno 150 policajaca i pripadnika žandarmerije. 

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