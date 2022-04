[FOTO] Nevjerojatni prizori: Rijetka proljetna snježna mećava pogodila Kanadu

Rijetka proljetna snježna mećava ovog je tjedna zahvatila zapadnu kanadsku regiju Prairies i dijelove pokrajine Ontario, zatvarajući ceste, zračne luke i škole, te ostavljajući gomilu snijega i pune ruke posla službama i stanovnicima

Samo nekoliko tjedana nakon što se otopio zadnji zimski snijeg u sezoni 2021.-2022., prognoze su upozorile u srijedu na "povijesnu" zimsku oluju, s 30 do 50 centimetara svježeg snijega u Manitobi i Saskatchewanu do kraja dana, a u petak, ponegdje i do 80 centimetara snijega uz jak vjetar.

Hasell je rekla da se najgori scenarij dosad nije ostvario, ali snijeg nastavlja padati.

Zabilježeno je nekoliko nestanaka struje, ali mnoge škole i ceste su zatvorene u gradu i okolici.

Air Canada je u srijedu otkazala 21 let za i iz Winnipega.

Očekuje se da će nevrijeme stati do petka navečer.