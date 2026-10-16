Forum za slobodu odgoja traži uvođenje medijacije u škole: 'Sukobi mogu biti prilika za učenje'

O potrebi za tim vještinama svjedoče podaci programa školske medijacije „Možemo to riješiti“. Tijekom prošle školske godine u njemu je sudjelovalo 45 osnovnih i 23 srednje škole te devet drugih ustanova iz 11 županija. Educirano je više od 200 odgojno-obrazovnih radnika, a više od 500 učenica i učenika razvijalo je vještine medijacije i konstruktivnog rješavanja sukoba, navodi Forum.

Forum ističe da sukobi mogu biti p rilika za učenje, dijalog i razvoj empatije te da neslaganje ne znači nužno i nasilje. Pozvao je javnost, medije, političare i druge aktere u javnom prostoru da odbace komunikaciju koja dijeli društvo ili poziva na mržnju te njeguju jezik koji uključuje i gradi zajedništvo.

Direktorica razvoja i programa Foruma Jelena Perak istaknula je da škole trebaju biti prostori u kojima djeca i mladi uče razumjeti jedni druge i rješavati sukobe na način koji gradi odnose, povjerenje i zajedništvo.

„Obilježavanje ovog dana prilika je da osvijestimo da je medijacija dugoročno ulaganje u društvo bez nasilja“, rekla je Perak.

Svjetski dan rješavanja sukoba pokrenula je 2003. međunarodna organizacija Association for Conflict Resolution kako bi podizala svijest o nenasilnim načinima rješavanja sukoba.

Voditeljica programa medijacije Marina Brkić rekla je da o empatiji djeca moraju učiti od odraslih.

„Baš kao što djecu poučavamo jezičnoj, matematičkoj, tehničkoj ili umjetničkoj pismenosti, tako ih moramo poučavati vještinama u odnosima. To je temeljna pismenost za život u zajednici“, rekla je Brkić.

Važnost medijacije kao pristupa koji odgovara na potrebe društva i pridonosi zaštiti prava djece prepoznao je i Ured pravobraniteljice za djecu na nedavnoj Forumovoj konferenciji o školskoj medijaciji, navodi se u prioćenju.

Školska medijacija i nenasilna komunikacija ne bi trebale biti samo dodatne aktivnosti, nego temelj sigurnih i pravednih zajednica, poručuje Forum, pozivajući roditelje, javne osobe i građane da vlastitim primjerom pokažu kako se neslaganja mogu rješavati s poštovanjem.