Europa planira obrambeni sustav poput 'Željezne kupole', koštat će 4,3 milijarde dolara

Iran je u travnju lansirao baražnu raketu i bespilotne letjelice na Izrael, koje je izraelska protuzračna obrana gotovo u potpunosti oborila, uz pomoć američkih i britanskih snaga. Dok se izravan vrući ratni napad Rusije na NATO Europu ne smatra neposrednom vjerojatnošću, mnoge su zemlje - osobito one koje graniče s Rusijom - duboko uznemirene. Mnogi također povećavaju svoje izdatke za obranu na načine nezamislive prije ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

O ESSI-ju je prvi put govorio njemački kancelar Olaf Scholz 2022., nedugo nakon što je Rusija počela raketama gađati ukrajinsku civilnu infrastrukturu. Od tada ga vodi Njemačka.

U srpnju 2023. Austrija i Švicarska — obje tradicionalno neutralne države — potpisale su inicijativu, a od veljače ove godine broj zemalja je narastao na 21, uz sudjelovanje Turske i Grčke.



Njemačka će kupiti mnogo oružja

Njemački think tank SWP je u prošlogodišnjem izvješću naveo neke od sustava koje njemačka vlada želi kupiti ili obnoviti kao dio ESSI-ja. To uključuje Patriotse američke proizvodnje, IRIS-T SLM — sustav kratkog do srednjeg dometa koji može ciljati bespilotne letjelice, zrakoplove i krstareće projektile — i sustav Arrow dugog dometa koji se trenutno koristi u Izraelu. SWP je također primijetio da, iako smatra da je napad na zemlje NATO-a iz Rusije malo vjerojatan u kratkom roku, "poboljšanje zračne i raketne obrane u Europi moglo bi obuzdati rusku prisilnu moć vis-à-vis NATO-a i time ojačati koheziju saveza. "

Unatoč Tuskovom vlastitom zagovaranju ESSI-ja, suočio se s izazovima od strane poljskog predsjednika Andrzeja Dude, koji se usprotivio pridruživanju na temelju toga da zemlja već ima vlastite sporazume o zajedničkoj protuzračnoj obrani sa SAD-om i Velikom Britanijom.