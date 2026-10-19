Europa na ulicama zbog skupoće: Šteta se mjeri stotinama milijuna eura

Od rasta cijena hrane i preskupih stanova do stagnacije kupovne moći i opterećenih javnih usluga, prosvjedi diljem Europe pokazuju sve veće nezadovoljstvo životnim standardom

Tisuće ljudi izašle su tijekom vikenda na ulice diljem Europe prosvjedujući zbog rasta troškova života, preskupog stanovanja, niskih plaća i pritiska na javne usluge. Povodi za prosvjede razlikovali su se od zemlje do zemlje, no oni pokazuju sve veće nezadovoljstvo kućnim budžetima, javlja Euronews. Oštećeno je oko 1500 trgovina U Francuskoj su se stotine tisuća ljudi pridružile prosvjedima u kojima su sudjelovali studenti i druge skupine, nezadovoljni troškovima života i stanjem javnih usluga. Mnogi su mirno marširali, no nakon što su se pojedini skupovi pretvorili u pljačke i nerede u većim gradovima, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će odgovarati oni koji su ‘pokušali srušiti Republiku’. Oštećeno je oko 1500 trgovina i drugih poslovnih prostora.

Šteta za poslovne prostore iznosit će ‘nekoliko stotina milijuna eura’, izjavio je za televiziju LCI Alexandre Bompard, predsjednik Federacije trgovine i distribucije, dodajući da je još prerano za točnu procjenu. Zgrada gradske uprave u Limogesu zahvaćena je požarom, kao i kultni turistički ured na trgu Bellecour u Lyonu. Vandali su provalili i u gradske uprave u Marseilleu, Lilleu i Angersu, a u Bordeauxu je opljačkana prefektova rezidencija. ‘Prosvjedovati je pravo i ljutnja zaslužuje da je se čuje. Ipak, nikakvo neslaganje ni nezadovoljstvo ne mogu opravdati uništavanje javne imovine’, izjavio je Guillaume Guérin, gradonačelnik Limogesa, osudivši nasilje kao ‘neprihvatljivo’. Nasilje u Belgiji U Belgiji su se policija i prosvjednici sukobili u Bruxellesu i Liègeu tijekom prosvjeda zbog troškova života. Srednjoškolci su i posljednjih tjedana prosvjedovali zbog rastućih troškova obrazovanja, a pridružili su im se studenti u Francuskoj koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama i manjka nastavnika. Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin, poput gradonačelnika Limogesa i drugih političara, rekao je u subotu da situacija ‘više nije samo prosvjed’, nazvavši je ‘čistim i jednostavnim nasiljem’.

Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia







+14 Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia