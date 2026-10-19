Europa na ulicama zbog skupoće: Šteta se mjeri stotinama milijuna eura

Od rasta cijena hrane i preskupih stanova do stagnacije kupovne moći i opterećenih javnih usluga, prosvjedi diljem Europe pokazuju sve veće nezadovoljstvo životnim standardom
Tisuće ljudi izašle su tijekom vikenda na ulice diljem Europe prosvjedujući zbog rasta troškova života, preskupog stanovanja, niskih plaća i pritiska na javne usluge. Povodi za prosvjede razlikovali su se od zemlje do zemlje, no oni pokazuju sve veće nezadovoljstvo kućnim budžetima, javlja Euronews.
Oštećeno je oko 1500 trgovina
U Francuskoj su se stotine tisuća ljudi pridružile prosvjedima u kojima su sudjelovali studenti i druge skupine, nezadovoljni troškovima života i stanjem javnih usluga. Mnogi su mirno marširali, no nakon što su se pojedini skupovi pretvorili u pljačke i nerede u većim gradovima, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će odgovarati oni koji su ‘pokušali srušiti Republiku’. Oštećeno je oko 1500 trgovina i drugih poslovnih prostora.
Šteta za poslovne prostore iznosit će ‘nekoliko stotina milijuna eura’, izjavio je za televiziju LCI Alexandre Bompard, predsjednik Federacije trgovine i distribucije, dodajući da je još prerano za točnu procjenu.
Zgrada gradske uprave u Limogesu zahvaćena je požarom, kao i kultni turistički ured na trgu Bellecour u Lyonu. Vandali su provalili i u gradske uprave u Marseilleu, Lilleu i Angersu, a u Bordeauxu je opljačkana prefektova rezidencija.
‘Prosvjedovati je pravo i ljutnja zaslužuje da je se čuje. Ipak, nikakvo neslaganje ni nezadovoljstvo ne mogu opravdati uništavanje javne imovine’, izjavio je Guillaume Guérin, gradonačelnik Limogesa, osudivši nasilje kao ‘neprihvatljivo’.
Nasilje u Belgiji
U Belgiji su se policija i prosvjednici sukobili u Bruxellesu i Liègeu tijekom prosvjeda zbog troškova života. Srednjoškolci su i posljednjih tjedana prosvjedovali zbog rastućih troškova obrazovanja, a pridružili su im se studenti u Francuskoj koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama i manjka nastavnika.
Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin, poput gradonačelnika Limogesa i drugih političara, rekao je u subotu da situacija ‘više nije samo prosvjed’, nazvavši je ‘čistim i jednostavnim nasiljem’.
U Portugalu su sindikati i udruge za prava stanara pozvali na veće plaće, bolje mirovine, kvalitetnije javne usluge i mjere za priuštivije stanovanje. Organizatori su upozorili na rast stanarina i troškova otplate stambenih kredita, kao i na sve veće svakodnevne troškove koji opterećuju kućne budžete.
Prosvjeda zbog gospodarskih prilika i rasta cijena bilo je i u Italiji. U sukobima u Milanu, Torinu i Bologni ozlijeđeno je više ljudi, a u Milanu su privedeni deseci osoba.
Rast cijena hrane, stanovanja i energije mnogim kućanstvima otežava pokrivanje troškova. Čak i kada inflacija uspori, cijene uglavnom ostaju više nego prije, pa potrošačima u budžetu ostaje manje novca.
Stanovanje je posebno velik problem za najmoprimce i mlade u mnogim gradovima. Niskoplaćeni radnici teško podmiruju osnovne troškove, a nezadovoljstvu u nekim zemljama pridonose i zabrinutost zbog obrazovanja te drugih javnih usluga.
Dramatičan pad kupovne moći
Analiza podataka Eurostata koju je proveo Euronews Business pokazuje da su cijene hrane i bezalkoholnih pića u EU-u od kolovoza 2021. do kolovoza 2026. porasle za 34 posto. Količina hrane koju se moglo kupiti bruto mjesečnom minimalnom plaćom smanjila se za šest posto na Malti, pet posto u Španjolskoj i četiri posto u Francuskoj, dok je u većini analiziranih zemalja porasla. Usporedba, međutim, ne uključuje poreze, stanarinu i druge troškove kućanstva te ne prikazuje puni opseg pritiska troškova života.
Europska tržišta, uključujući francuski CAC 40, jutros su otvorena u minusu. Na to je upozorila i Victoria Scholar, voditeljica ulaganja u tvrtki Interactive Investor.
‘Na europskim tržištima danas prevladava crvenilo, a CAC i FTSE MIB na kontinentu pali su za više od 1,5 posto. Prosvjedi zbog stanja javnih usluga i rasta cijena prerasli su u nerede, što je pritisnulo financijska tržišta’, rekla je za Euronews Business.
‘Raspoloženje ulagača koji izbjegavaju rizik prelilo se i na tržišta obveznica i valuta. Pod pritiskom su i francuski i talijanski državni dug te euro. Razlika između prinosa na francuske i njemačke obveznice također se povećala, što odražava neizvjesnost u Francuskoj.’
‘To se događa u već nestabilnom razdoblju za francusku vladu, jer su tržišta zabrinuta zbog prijedloga proračuna za 2027., teškog stanja javnih financija i predsjedničkih izbora koji se održavaju sljedeće godine’, dodala je.