Edi Rama ispalio: 'Našli smo dron s eksplozivom! Meta je bila zgrada Vlade!'

Albanski premijer Edi Rama oštro je osudio nasilje tijekom studentskih prosvjeda u Tirani, ustvrdivši da iza napada na policiju i uništavanja imovine stoji manja skupina pod utjecajem ekstremističkih ideja

Albanski premijer Edi Rama oštro je osudio nasilje koje je izbilo tijekom prosvjeda na Bulevaru mučenika nacije u Tirani, poručivši da napadi na policiju, razbijanje javne imovine i pokušaji izazivanja nereda nemaju nikakve veze s legitimnim zahtjevima albanske mladeži. U objavi na Facebooku Rama je ustvrdio da iza nasilja stoji manja skupina studenata pod utjecajem ekstremističkih ideja te iznio tvrdnju da je otkriven dron s eksplozivom kojim se navodno namjeravalo zapaliti dvorište sjedišta albanske Vlade.

'Pronađen je dron s eksplozivom' Rama je objavio fotografiju jednog od kamenova koji su, prema njegovim riječima, iščupani iz pločnika na Bulevaru mučenika nacije kako bi bili bačeni na policiju. 'Ovo je jedan od tisuća kamenova iščupanih s Bulevara mučenika nacije kako bi se njima gađala policija. To je praktički oružje koje može biti i smrtonosno', objavio je. Ustvrdio je da televizijske snimke prikazuju organiziranu skupinu koju je nazvao 'vatrenom grupom', a koja, prema njegovim riječima, nema veze sa studentima. 'To je slijepo nasilje koje nema nikakve veze s albanskom mladeži', poručio je.

Posebno je odjeknula njegova tvrdnja o navodnom planiranom napadu na sjedište Vlade. 'Otkriven je dron s eksplozivom kojim se namjeravalo zapaliti dvorište sjedišta Vlade. Imamo mnogo informacija', ustvrdio je Rama. Nije iznio dodatne pojedinosti o pronađenoj letjelici niti dokaze o tome tko je navodno pripremao napad.

Prosvjedi u Tirani Izvor: Profimedia / Autor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia







+17 Prosvjedi u Tirani Izvor: Profimedia / Autor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

'Ne napadaju mene, nego europsku budućnost Albanije' Albanski premijer ocijenio je da nasilni prosvjedi ne predstavljaju samo izazov njegovoj vladi, nego i strateškom cilju države. 'Ovdje nisam ja taj koji je na udaru, niti je Vlada na udaru, nego jedna misija, jedan cilj: Albanija u Europskoj uniji 2030. godine', poručio je. Rama je nasilje u Tirani povezao sa širim valom prosvjeda koji su posljednjih dana zahvatili više europskih država. Prema njegovu tumačenju, manja skupina studenata pod utjecajem je ekstremističkih ideja koje se pojavljuju i u Francuskoj, Italiji, Portugalu te Brazilu.

'Zašto napadaju banke i bankomate?' Rama je posebno kritizirao napade na banke, bankomate i poslovne objekte tijekom nereda. 'Zašto se napadaju banke i bankomati? To je neznanje koje govori: Idite u banke i pronaći ćete leke', rekao je. Ustvrdio je da organizatori nasilja žele zadržati ljude na ulicama i izazvati šire nezadovoljstvo, ali da u tome nisu uspjeli. Pritom je podsjetio na političke sukobe iz albanske prošlosti, uključujući događaje od 21. siječnja, kada je tijekom prosvjeda došlo do teškog nasilja.