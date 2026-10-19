Državni tajnik Rakocija: Od sidrenih cijena se ne odustaje

"Od baznih cijena ne odustajemo. Ne odustajemo od naših građana i potrošača i ne odustajemo od naših gospodarstvenika koji posluju pošteno na tržištu", poručio je Rakocija.

Na sastanku s predstavnicima udruga za zaštitu potrošača Rakocija je predstavio nacrte pravilnika o isticanju bazne cijene te o načinu objave cjenika. Predstavljena su rješenja kojima se potrošačima omogućuje lakše praćenje kretanja cijena i usporedba ponude prije kupnje. Na sastanku se razgovaralo o primjeni pravilnika i predviđenim iznimkama, uz pojašnjenja pitanja koja su otvorili predstavnici potrošačkih udruga.

Sidrene cijene, kako je kazao, služe za osnaživanje potrošača, za jačanje transparentnosti i poticanje lojalne konkurencije. "Primjenom sidrenih odnosno baznih cijena potrošači će imati moć donositi transparentne odluke prilikom kupnje", istaknuo je.

Komentari na prijedloge pravilnika do 13. studenoga

Na novinarsko pitanje ima li prostora da se uvaže zahtjevi primjerice mikro poduzetnika, za koje primjena pravilnika znači dodatnu administraciju, rekao je kako su otvoreni i uvijek su bili za konstruktivni dijalog. Pozvao je sve i male i mikro poduzetnike da ostave svoje komentare u javnom savjetovanju koje traje do 13. studenog.

"Dakle, ima još jako puno vremena. Želimo prikupiti sve komentare i kvalitetno ih obraditi", poručio je.

Što se tiče iznimaka od primjene tih pravilnika, rekao je da će se biti izuzete cijene onih proizvoda i usluga koje su već definirane posebnim zakonima. Tako će od obveze objave baznih cijena biti izuzete cijene personaliziranih usluga, dinamičkih usluga i one na posredničkim platformama, budući da one nisu kreatori cijena, kazao je.

Igor Vujović iz udruge "Potrošač“ ocijenio je sastanak konstruktivnim i izrazio spremnost za daljnju suradnju s Vladom. Transparentnost cijena vidi kao alat koji može pridonijeti obuzdavanju inflacije, uz naglasak na pravo potrošača na informiran izbor. Ujedno je prepoznao izazove prilagodbe za manje trgovce i obrtnike te podsjetio da javno savjetovanje omogućuje svim dionicima da iznesu prijedloge.

Vlado Biljarski iz udruge "Splitski potrošač“ kazao je da objava cjenika i isticanje baznih cijena mogu potaknuti tržišno natjecanje i tako neizravno utjecati na cijene, a učinci mjere moći će se ocijeniti kroz njezinu primjenu. Prenio je i prijedlog udruga za dodatne informativne kampanje koje bi potrošačima približile rezultate usporedbe cijena, tržišne trendove te pozitivne i negativne prakse trgovaca.

Stupanje pravilnika na snagu predviđeno je za 17. studenoga ove godine.