Državni inspektorat: Zbog antibiotika s tržišta opozvan proizvod iz Vijetnama

Zbog ostataka antibiotika ofloksacina Državni inspektorat s tržišta je opozvao zamrznute žablje krake "DAYSEADAY" podrijetlom iz Vijetnama, a koje na tržište stavlja Mesna industrija Braća Pivac

Izvoznik proizvoda je + NGOC HA CO LTD FOOD PROCESSING AND TRADING, Vijetnam, dobavljač je DaySeaDay Fresh and Frozen B.V., 8321 WC URK, Nizozemska, a na tržište stavlja MI Braća Pivac, Težačka 13, Vrgorac.