napravio incident

Drama na zagrebačkom kolodvoru: Zakasnio na bus, pa nasrnuo na policajca

I.H.

17.10.2026 u 15:44

Autobusni kolodvor
Autobusni kolodvor Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Incident se dogodio na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu nakon što je muškarac zakasnio na bus. Stigla je i policija, a kako doznaju 24sata, muškarac je suzavcem pošpricao policajca

Drama se u subotu zbila na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru nakon što je muškarac zakasnio na autobus pa počeo lupati po staklu vozaču. Kako doznaju 24sata iz fotografija i videozapisa koje im je poslala čitateljica, napravio je incident zbog čega je stigla i policija.

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'Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla im je čitateljica.

'Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježati od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta' rekao je drugi svjedok incidenta za 24sata.

Zagrebačka policija još se nije oglasila o incidentu.

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