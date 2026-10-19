Dječak nožem napao učiteljicu i učenika: Prije napada objavio jezivu poruku na TikToku

Pravosudni izvor rekao je za Reuters da se 13-godišnjak istražuje zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva , no budući da je maloljetan, neće mu se suditi. Reuters nije uspio stupiti u kontakt s dječakovim odvjetnikom.

„Oko 8,40 sati policija je obaviještena... da je učenik sedmog razreda jedne škole u Bistriți navodno nožem napao nastavnicu i drugog učenika”, navodi se u policijskom priopćenju.

U školama diljem Europe ove se godine dogodio niz napada u zemljama popu t Poljske, Francuske i Švedske, a vlasti su u nekim slučajevima ukazale na ulogu društvenih mreža i internetskih subkultura k oje veličaju ubojstva u poticanju nasilja.

Izvor je naveo da je dječak na TikToku objavio poruke u kojima poziva na nasilje, ali je dodao da tužitelji moraju pregledati njegove digitalne uređaje prije donošenja zaključaka.

Iz TikToka nije bilo komentara o ovom slučaju.

Nekoliko mjesnih medija izvijestilo je da je dječak svoje namjere objavio na internetu malo prije napada.

Slika s društvenih mreža objavljena u mjesnim medijima prikazuje dječaka kako se fotografira u kupaonskom ogledalu s nožem i kacigom s kamerom. Na drugoj se vidi njegova ruka koja pokazuje znak OK. Ispod toga stoji poruka na engleskom jeziku: „To je to, momci. Pripremao sam ovo osam mjeseci, vidimo se u Valhali.”

Reuters nije mogao provjeriti autentičnost tih objavljenih sadržaja iz neovisnih izvora.

Njihov je sadržaj bio sličan onome što je objavio napadač koji je početkom ovog mjeseca ubio školskog domara u istočnoj Poljskoj.

„Novinske napise o tome da je učenik najavio svoj napad na TikToku moraju razjasniti istražitelji”, objavio je ministar obrazovanja Mihai Dimian na Facebooku.