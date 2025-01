Vlajčić dobio zeleno svjetlo odbora, Sabor o njemu glasa tek 11. veljače

HDZ-ov Ante Sanader podsjetio je i na neke bivše ministr poljoprivrede.



'Možete naći niz afera - od nepoštene dodjele poticaja, od europoticaja do gubitka u Hrvatskim šumama, pa poticaju upravama HŠ-a, pa je i Povjerenstvo za sukob intresa njegovo ponašanje proglasilo nezakonitim. Koji je to ministar i koja je to Vlada bila?', upitao je Sanader.



'Malo guglam, ako je to gospodin T.J., mislim da je bio u nekoj SDP-ovoj vladi', rekao je Plenković, aludirajući na Tihomira Jakovinu.