Cure novi detalji: Preko Zagreba ih odveli u ilegalnu tvornicu, radili bez plaće u neljudskim uvjetima

Policija i FURS u ponedjeljak su predstavili detalje istrage, uključujući uvjete u kojima su pronašli strane radnike, piše 24ur.

Slovenska Financijska uprava (FURS) otkrila je pogon 13. listopada u nekadašnjem kompleksu rafinerije Nafta, u naselju Trimlini, oko dva kilometra od Lendave. Riječ je o najvećoj dosad otkrivenoj ilegalnoj proizvodnji cigareta u Sloveniji, a prema procjeni nadležnih i jednoj od većih u Europi.

Obećavali im do 10.000 eura, do tvornice ih vozili iz Zagreba

Direktor slovenske Uprave kriminalističke policije Mitja Jager rekao je da je nepoznata osoba u Paragvaju nudila radnicima dobro plaćen i pošten posao u Europi. Za rad u tvornici obećavali su im mjesečnu zaradu koja je dosezala i 10.000 eura.

U Europu su stigli zrakoplovima preko većih zračnih luka, a zatim nastavili do Zagreba. Ondje ih je dočekao nepoznati muškarac i kombijem odvezao prema Lendavi. 'Muškarca nisu poznavali, dok su se vozili morali su šutjeti, nisu smjeli gledati vozača, a ponekad su morali ležati na stražnjim sjedalima. Nisu bili obaviješteni na koju će ih lokaciju odvesti', rekao je Jager, prenosi 24ur.

Po dolasku u halu vozač im je oduzeo mobitele, uveo ih u objekt i odredio im mjesta za spavanje. Oduzete su im i putovnice. Nisu smjeli napuštati zgradu ni kontaktirati s obiteljima. Policija sumnja da su dvojica osumnjičenika i njihovi zasad neidentificirani suradnici iskoristili težak ekonomski i socijalni položaj stranih radnika kako bi ih podvrgnuli prisilnom radu i nezakonito zaradili.

Jedna postelja za dvojicu, hrana ponekad nije bila dovoljna

Radnici su radili ukupno 12 sati dnevno, izmjenjujući se u smjenama od šest sati. Spavali su u prenatrpanim prostorijama bez dnevnog svjetla. Ni prostor se nije prozračivao. Jednu postelju dijelila su dvojica: dok je jedan radio, drugi je spavao. Nije bilo dovoljno zahoda ni tuševa, a postojeći su bili u vrlo lošem stanju. Budući da hala nije imala prozore i nisu je smjeli napuštati, radnici nisu znali je li vani dan ili noć.

Nadzirale su ih kamere, a objekt je bio okružen dvostrukom ogradom. Policiji su rekli da nisu vidjeli mogućnost bijega. Za obavljeni posao nisu dobili nikakvu plaću. Hranu im je donosio muškarac koji im je davao i upute za rad. Ponekad je dolazio više puta dnevno. Prema iskazima radnika, vrijeđao ih je i bio grub pa su ga se bojali.

Uglavnom su jeli piletinu, salamu i kruh, no hrane ponekad nije bilo dovoljno pa su ostajali gladni. Žalili su se i na omamljenost zbog jakog mirisa duhana i drugih kemikalija.

'Osjećaju se iskorištenima i tvrde da ponuđeni posao nikada ne bi prihvatili da su znali kakvi su stvarni uvjeti. Žele ponovno vide svoje bližnje, osobito djecu. Kažu da su jedva čekali da ih policija pronađe i spasi iz tih neljudskih uvjeta', rekao je Jager. Dodao je da su prizori potresli i istražitelje.

Prema dosadašnjim informacijama, radnici su početkom rujna stigli u zagrebačku zračnu luku. Policija sumnja da nisu bili prva skupina koja je radila u tom pogonu.

Pronašli najmanje 14 milijuna cigareta i 44 tone duhana

Dušan Pečnik iz FURS-a opisao je tvornicu kao suvremeno i dobro opremljen pogon velikog kapaciteta. Istražitelji su pronašli strojeve za obradu duhana, stroj za proizvodnju cigareta i dvije linije za pakiranje. 'To znači da je stroj doista izbacivao cigarete tolikom brzinom da su ih jedva uspijevali zapakirati', rekao je Pečnik.

Pogon je imao dva agregata za proizvodnju električne energije i skladište goriva. Linija za obradu sirovog duhana uključivala je rezanje, vlaženje, dodavanje aroma i bojila te sušenje u rotacijskoj peći. U prostorijama su pronašli najmanje 14 milijuna cigareta i oko 44 tone duhana, kao i filtre, papir, kutijice, transportnu ambalažu, celofan, ljepila i kemikalije.

Pečnik je procijenio da trošarine za pronađene cigarete iznose oko 2,1 milijun eura, a za duhan oko pet milijuna, ukupno više od sedam milijuna eura.

Istražitelji su zaustavili i kamion s više od 14 milijuna cigareta iste marke kakvu su proizvodili u pogonu. Ako potvrde njegovu povezanost s tvornicom, iznosu bi trebalo pribrojiti još oko 2,1 milijun eura trošarina. Policija je zasebno objavila da ukupne neplaćene obveze, odnosno obveze čije se plaćanje pokušalo izbjeći u predmetu, premašuju deset milijuna eura.

Sličan način rada, rekao je Pečnik, zabilježen je u Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Italiji i Belgiji. Prema iskustvima i podacima FURS-a, takve cigarete uglavnom završavaju na zapadnim tržištima, ponajprije u Velikoj Britaniji, Irskoj i Francuskoj, a dijelom i u Italiji.

Istražitelji tek trebaju utvrditi odakle je stizao materijal za proizvodnju. Pečnik je u tom kontekstu spomenuo proizvođače duhana u Bugarskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj, no podrijetlo pronađenog duhana zasad nije utvrđeno.

Jednog osumnjičenika sudac pustio, drugoga još traže

Istragu vodi slovenski Nacionalni istražni ured (NPU), uz Specijalizirano državno tužiteljstvo. U njoj sudjeluje više od 80 policajaca i kriminalista iz više policijskih uprava. Do ponedjeljka su proveli devet pretraga i prikupili informacije od više od 50 osoba. Na području kod Celja otkrili su još jedan objekt koji je služio kao skladište materijala za proizvodnju. U njemu nije bilo radnika.

Policija sumnja da su dvojica slovenskih državljana s područja Maribora djelovala s nepoznatim suradnicima u međunarodnoj kriminalnoj skupini, u kojoj je svaki član imao unaprijed određenu ulogu.

Jednog osumnjičenika uhitili su i uz kaznenu prijavu doveli pred istražnog suca Okružnog suda u Murskoj Soboti. Sudac ga je nakon ispitivanja pustio na slobodu. Za drugim osumnjičenikom intenzivno tragaju. Prema navodima slovenske policije, za trgovanje ljudima predviđena je kazna do 15 godina zatvora, a za utaju poreza do 12 godina.

Veza sa slučajem kod Rijeke još nije potvrđena

Slovenski istražitelji surađuju s kolegama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Austrije, Mađarske i Italije te s Europolom. Nedavno je ilegalna proizvodnja cigareta otkrivena i u okolici Rijeke. Iako je način rada sličan, policija zasad nije potvrdila povezanost tih slučajeva. policija.si

Stranka Levica zatražila je izvanrednu sjednicu nadležnog parlamentarnog odbora. Njezin zastupnik Vladimir Šega najavio je i pripremu zakona kojim bi bolje zaštitili strane radnike.

Pronađeni radnici sada su na sigurnom i primaju pomoć. Ona uključuje smještaj, hranu i materijalnu skrb, zdravstvenu i psihosocijalnu pomoć, pravnu podršku, upoznavanje s pravima te, prema potrebi, prevođenje i pomoć pri sigurnom povratku u domovinu.

Prema zadnjim informacijama, osjećaju se dobro. Jager je zahvalio policajcima, kriminalistima i drugim službama te naglasio da je zbrinjavanje tolikog broja žrtava zahtijevalo opsežnu koordinaciju državnih tijela i nevladinih organizacija.