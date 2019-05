Hod za život održava se na dan predizborne šutnje. Hoće li im se pridružiti Karlo Ressler?

Četvrti Nacionalni Hod za život, obitelj i Hrvatsku ove će se godine, pod geslom Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj - nerođenu djecu, održati u pet gradova: na dan predizborne šutnje 25. svibnja za život će se hodati u Zagrebu, Splitu i Zadru, a tjedan ranije u Osijeku i Rijeci, najavili su u petak koordinatori inicijative Hod za život

Koordinatori su s konferencije za novinare pozvali "sve ljude dobre volje da im se pridruže" u, kako je rekla Magdalena Krpina Zdilar, super atmosferi, punoj veselih ljudi koji podržavaju život od začeća do prirodne smrti.

Nacionalni hod za život održava se svake godine od 2016. u najvećim hrvatskim gradovima u kojima okupi nekoliko tisuća ljudi. Po prvi put ove se godine za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti hoda u Osijeku i Zadru.

Na skupu će se zauzeti za zaštitu svakog života i svake žene jer se, kaže, dvije trećine pobačaja obavlja zbog teške ekonomske situacije žena ili zbog pritiska okoline.

"Istraživanja potvrđuju da žene koje odlaze na pobačaj nisu upućene u znanstvene činjenice o razvoju djeteta kako bi mogle donijeti informiranu odluku o pobačaju. Nisu upućene u znanstvene činjenice da 18. dan od začeća počinje kucati srce djeteta, a deseti tjedan, do kada je dopušten pobačaj u Hrvatskoj, dijete osjeća bol i miče se. To je znanstveno dokazano. Svaki muškarac i žena u Hrvatskoj trebali bi biti obaviješteni o tim biološkim činjenicama. To je naš stav i zbog toga, uz ostalo, i hodamo za život", ustvrdila je Kotnik.

U Zagrebu okupljanje će početi u 10 sati na Zrinjevcu, odakle hodnja kreće preko Trga bana Jelačića i Ilice do Trga sv. Marka.

Koordinatori poručuju da je riječ isključivo o građanskoj inicijativi, da ne žele slati nikakvu posebnu političku poruku, ne podržavaju ni jednu izbornu listu ni političku kampanju za eruroizbore koji se održavaju 26. svibnja.

O datumu održavanja Hoda za život očitovalo se u travnju Državno izborno povjerenstvo (DIP) te navelo da akcija "Hod za život", koja će se održati 25. svibnja u Zagrebu, Splitu i Zadru, ne krši izbornu šutnju, ali sudionici na izborima koji u njoj budu sudjelovali moraju poštovati zakonske odredbe o izbornoj šutnji.

Na prošlogodišnjem Hodu za život u Zagrebu bili su, uz ostale, Marijana Petir i Zlatko Hasanbegović, ove su godine kandidati na izborima za Europski parlament.

Na pitanje očekuju li Karla Resslera, koji je također nekada hodao za život, a sada predvodi izbornu listu HDZ-a, koordinatori nisu odgovorili. Samo poručuju da su pozvani svi koji žele doći.