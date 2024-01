Butković: SDP-ovci se najviše bune, njima je krivo jer idemo na javne natječaje

Drugo, uredba koju oni spominju je u javnom savjetovanju, mislim da je 3. veljače zadnji dan, vjerojatno će slijedeći tjedan biti usvojena na Vladi, a nakon toga će sve jedinice lokalne samouprave moći raspisati natječaje, i po proceduri, kako to već treba, dodjeljivati dozvole, rekao je Butković.

Cilj nam je, dodao je, da se i u taj dio vrlo vrijednog resursa, a to je pomorsko dobro, uvede transparentnost i red.

"Nema nikakvog kršenja zakona. Donijeli smo Zakon o pomorskom dobru i po prvi puta će se dozvole - to su nekad bila koncesijska odobrenja - dodjeljivati putem javnog natječaja, što dosad nije bio slučaj", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Butković uoči sjednice šireg predsjedništva HDZ-a.

"Žao mi je, vidim da se SDP-ovi načelnici i gradonačelnici najviše bune, njima je valja krivo da idemo u transparentnost, u javne natječaje. Mislim da bi to trebali svi pozdraviti. Hoće li to biti pet ili 10 dana prije ili poslije, mislim da to nije neki veliki problem", kazao je Butković.

SDP-ov gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin i načelnica Omišlja te saborska zastupnica Mirela Ahmetović ranije su upozorili da zbog loše pripremljenog Zakona o pomorskom dobru može doći u pitanje izdavanje dozvola za rad u tom pojasu na cijeloj obali.

Naveli su i da nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije na vrijeme donijelo nužne uredbe i podzakonske akte, koji trebaju omogućiti provedbu zakona donesenog u srpnju prošle godine. Kažu i da su jedinice lokalne samouprave dužne do 1. veljače raspisati natječaje za gospodarenje pomorskim dobrom, a nemaju kriterije za njegovu primjenu jer jer odgovarajuća uredba tek u javnog raspravi. Ni županijska tijela, koja trebaju odobravati lokalne planove gospodarenja pomorskim dobrom, ne znaju kako obaviti taj posao jer nemaju jasne kriterije, dodali su.

Kirigin i Ahmetović također su upozorili da po zakonu red na pomorskom dobru trebaju provoditi pomorski redari, a nije pojašnjeno tko su ti redari, treba li ih dodatno zapošljavati, trebaju li imati dodatnu edukaciju... Može se dogoditi da se ove sezone zbog toga neće moći provoditi red na pomorskom dobru, smatraju.