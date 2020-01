Bunjac se sukobio s bivšom suprugom, došla i policija

Pred samu novu godinu policija je intervenirala u obiteljskoj kući Branimira Bunjca, donedavnog saborskog zastupnika Živog zida, koji je prvi krug predsjedničkih izbora proveo uz Ivana Pernara

'Htjela sam doći po dijete u našu zajedničku kuću, koja je još uvijek moja, sporazumno je još uvijek moja. On sad tamo živi. Izašao je odmah da me spriječi da uđem u kuću, pojurio je van da me spriječi da uđem, rekao mi je da nemam tu što raditi. Došla sam po dijete, djeca žive s njim u toj kući. Ušla sam u hodnik i čekala da se dijete spremi. Vani me čekao sadašnji partner, s kojim živim. Branimir je onda došao do njega i prijetio mu, udario ga je s kišobranom. Nažalost, to je vidjelo i dijete. Pokupila sam ga i otišli smo na policiju. Podnijela sam prijavu, ali je i on podnio prijavu protiv mene - da sam ja vikala na njega i da sam agresivna', ispričala je Borka Bunjac, bivša supruga Branimira Bunjca.