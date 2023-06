Bagarić: Nemojmo s djecom po principu 'ja nisam bio glavni u društvu, neka on bude'

Procijenio je kako je sve posljedica urušenog sustava vrijednosti i manjka empatije. 'Na nekoj društvenoj mreži da imaš prvu snimku, najbolju snimku, da si uhvatio najbolji kut, a ne prvi priskočio nekome tko leži na zemlji. To smo mi svjedočili u zadnjih dvadesetak godina tisućama puta, da se svugdje u svijetu događa', nastavio je.

'Želim biti prvi koji će imati snimku - opet jedan dokaz nezrelosti i opet jedan dokaz nedostatka razvijanja empatije u društvu. To je poremećen sustav vrijednosti. Ako bi nešto snimili, ako bi nešto radili, trebali bismo se učiti od ranog djetinjstva, da ako netko leži na zemlji, da bismo mi trebali biti uz njega, znali, ne znali i pokušavati mu nekako pomoći', upozorio je.

Poslao je poruku roditeljima. 'Poruka roditeljima, ovakve stvari idu na račun najviše roditelja, a onda društvo. Poruka roditeljima je svakako da i mi kao koji smo roditelji imamo zrele i nezrele stvari kod sebe. Nemojmo gurati nezrele stvari u djecu', kazao je, ilustrirajući to primjerom neostvarene želje da se ima najbolji automobil, pa se onda to prenosi na djecu po prinicipu 'ja nisam bio glavni u društvu, neka on bude'.

