Amerikanci naredili evakuaciju diplomata iz Saudijske Arabije

State Department naložio je dijelu diplomata i članovima njihovih obitelji da napuste američka diplomatska predstavništva u Saudijskoj Arabiji, a planira se i evakuacija članova obitelji iz niza drugih američkih misija u Zaljevu, izjavili su američki dužnosnici za Reuters
Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott naveo je u objavi na platformi X da je Ministarstvo naložilo odlazak 'zaposlenika američke vlade čija prisutnost nije nužna, kao i članova njihovih obitelji, isključivo iz Saudijske Arabije'. Odluka je donesena uslijed napada jemenskih hutista - skupine povezane s Iranom - na civilne ciljeve u toj zemlji.
Povlačenje i iz drugih zemalja regije
Washington je posljednjih mjeseci vratio dio diplomatskog osoblja u regiju, nakon što je velik broj njih bio povučen kada je Teheran pokrenuo osvetničke napade na američke objekte, uslijed izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače.
'Hutisti, koje podržava Iran, sve češće provode neprijateljska djelovanja protiv Saudijske Arabije, uključujući napade na civilne zračne luke i drugu ključnu infrastrukturu, što je rezultiralo civilnim žrtvama i ozbiljnim poremećajima u prometu', izjavio je Pigott.
Četiri američka dužnosnika rekla su za Reuters da će i američka predstavništva u drugim zaljevskim državama naložiti odlazak članova obitelji. Pigott se nije osvrnuo na promjene u drugim misijama izvan Saudijske Arabije.
Američko veleposlanstvo u Rijadu izdalo je u srijedu sigurnosno upozorenje o mogućim daljnjim napadima hutista na Saudijsku Arabiju, nakon nedavnih smrtonosnih udara, među kojima je i onaj na zračnu luku u Rijadu.