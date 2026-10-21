Amerikanci naredili evakuaciju diplomata iz Saudijske Arabije

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott naveo je u objavi na platformi X da je Ministarstvo naložilo odlazak 'zaposlenika američke vlade čija prisutnost nije nužna, kao i članova njihovih obitelji, isključivo iz Saudijske Arabije'. Odluka je donesena uslijed napada jemenskih hutista - skupine povezane s Iranom - na civilne ciljeve u toj zemlji.

Povlačenje i iz drugih zemalja regije

Washington je posljednjih mjeseci vratio dio diplomatskog osoblja u regiju, nakon što je velik broj njih bio povučen kada je Teheran pokrenuo osvetničke napade na američke objekte, uslijed izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače.