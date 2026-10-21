povlačenje

Amerikanci naredili evakuaciju diplomata iz Saudijske Arabije

V. B.

21.10.2026 u 23:41

Meka, Saudijska Arabija
Meka, Saudijska Arabija Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
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State Department naložio je dijelu diplomata i članovima njihovih obitelji da napuste američka diplomatska predstavništva u Saudijskoj Arabiji, a planira se i evakuacija članova obitelji iz niza drugih američkih misija u Zaljevu, izjavili su američki dužnosnici za Reuters

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott naveo je u objavi na platformi X da je Ministarstvo naložilo odlazak 'zaposlenika američke vlade čija prisutnost nije nužna, kao i članova njihovih obitelji, isključivo iz Saudijske Arabije'. Odluka je donesena uslijed napada jemenskih hutista - skupine povezane s Iranom - na civilne ciljeve u toj zemlji.

Povlačenje i iz drugih zemalja regije

Washington je posljednjih mjeseci vratio dio diplomatskog osoblja u regiju, nakon što je velik broj njih bio povučen kada je Teheran pokrenuo osvetničke napade na američke objekte, uslijed izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače.

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'Hutisti, koje podržava Iran, sve češće provode neprijateljska djelovanja protiv Saudijske Arabije, uključujući napade na civilne zračne luke i drugu ključnu infrastrukturu, što je rezultiralo civilnim žrtvama i ozbiljnim poremećajima u prometu', izjavio je Pigott.

Četiri američka dužnosnika rekla su za Reuters da će i američka predstavništva u drugim zaljevskim državama naložiti odlazak članova obitelji. Pigott se nije osvrnuo na promjene u drugim misijama izvan Saudijske Arabije.

Američko veleposlanstvo u Rijadu izdalo je u srijedu sigurnosno upozorenje o mogućim daljnjim napadima hutista na Saudijsku Arabiju, nakon nedavnih smrtonosnih udara, među kojima je i onaj na zračnu luku u Rijadu.

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