GTA 6 kasni, poznat novi datum izlaska

Izvor: Društvene mreže / Autor: Take Two

Odgađanjem se izlaska GTA VI iz 2026. fiskalne godine Take-Twoa prebacuje u 2027., što će vjerojatno smanjiti očekivanja prihoda za sljedeću fiskalnu godinu. Kompanija je, ipak, ponovno navela očekivanja o uzastopnom rastu neto prihoda u fiskalnim godinama 2026. i 2027.

Investitori s nestrpljenjem čekaju više detalja kad Take-Two objavi rezultate za četvrti kvartal 15. svibnja. Unatoč kašnjenju, kompanija ima nekoliko velikih naslova u pripremi za sljedeću fiskalnu godinu. Oni uključuju Borderlands 4 i Mafia: The Old Country, koji bi također trebali privući veliku pažnju. 'Budući da je Take-Two potvrdio očekivanja rekordnih neto prihoda u fiskalnim 2026. i 2027. godini, mislimo da to ublažava neke potencijalne zabrinutosti oko kanibalizacije prodaje u fiskalnoj 2026.', rekao je analitičar D.A. Davidsona & Co Wyatt Swanson.