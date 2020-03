Zvonimir Boban ovakav rastanak od najdražeg mu Milana nije očekivao

Kao što se i najavljivalo, ovog je ponedjeljka eskaliralo. Naime, sukob s jedne strane Zvonimira Bobana i Paola Maldinija, te izvršnog direktora Ivana Gazidisa s druge strane, prouzrožio je razlaskom. Dobro upučeni tlijanski novinar tvrdi kako je Boban već postao bivši, a za koji dan će i Maldini

Sukob dviju struja unutar Milana je na vrhuncu. Razočarani Zvonimir Boban više nije želio šutjeti te je za talijanske medije progovorio o krizi koja potresa klub. Njegove su izjave za talijansku Gazzettu dello Sport izravno upućene izvršnom direktoru Ivanu Gazidisu koji je Bobanu i Paolu Maldiniju radio iza leđa. 'Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina', kazao je među ostalim Boban i dodao: 'Ne dati nam niti upozorenje, to je potez bez poštovanja i elegancije. To nije Milanov način, ili barem ne ono čega se mi sjećamo kao Milanov način.' Tijekom ponedjeljka u klubu je održan sastanak, a iako nema službene objave, na twitteru se oglasio talijanski novinar Fabrizio Romano. 'Nova revolucija u Milanu. Zvonimir Boban će napustiti klub u roku od nekoliko dana, a s njim će i Paolo Maldini. Ivan Gazidis radi na tome da Ralf Rangnick dođe na mjesto trenera'.

