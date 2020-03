Zvijezdi Reala Luki Joviću zbog odlaska na rođendan djevojke i šetnje Beogradom prijeti zatvor! Na njega se obrušila i srpska premijerka

Nakon pandemije koronavirusa i obavezne karantene u velikom broju klubova među sportašima se ubrzo proširila panika zbog čega su neki, bježeći svojim kućama u drugu državu, riskirali kaznu. Među onima koji će biti kažnjeni našao se i mladi srpski napadač iz Real Madrida Luka Jović

Od prije je poznato kako je 21-godišnji Luka Jović, koji je ljetos u transferu teškom 60 milijuna eura stigao iz njemačkog Eintrachta, ignorirao molbu vlasti i civilne zaštitite u Španjolskoj te je na svoju ruku odlučio otići u Srbiju, državu koja se nalazi na listi jedne od zemalja pogođenih koronavirusom.

Jović je posljednjih dana viđen u Beogradu iako je obavezan bio na samoizolaciju zbog čega su ga u rodnoj zemlji mnogi kritizirali. Naime, po dolasku u Beograd Luka Jović viđen je na proslavi rođendana svoje djevojke, poznate srpske manekenke Sofije Milošević zbog čega ga je javno kritizirala srpska premijerka Ana Brnabić.

'Vidjeli ste svi i primjere naših nogometaša koji dolaze iz inozemstva, gdje imaju milijunske ugovore, koji dolaze ovdje i nisu u samoizolaciji i to je nešto sa čim će se suočavati naša nadležna tijela', kazala je Brnabić koju je očito jako naljutilo što je iz medija doznala kako Jović šeće Beogradom i ne drži se pravila.

Ubrzo se oglasio i Luka Jović kada je shvatio u kakav se problem uvalio:

'Dok sam boravio u Španjolskoj, bio sam negativan na koronavirus i odlučio sam doputovati u Srbiju te pomoći i pružiti podršku našem narodu, ali i biti blizu svoje obitelji, u suglasnosti s čelnicima mog kluba. Kada sam sletio u Srbiju, još jednom sam testiran i bio sam negativan na koronavirus. Jako mi je krivo što su neki ljudi neprofesionalno odradili svoj posao i nisu mi dali točne instrukcije kako se trebam ponašati u samoizolaciji. U Španjolskoj mi je bilo dozvoljeno kretati se do apoteke i supermarketa kako bih mogao nabaviti potrebne namirnice, što nije slučaj ovdje', kazao je u svoju obranu mladi Jović.

No, zbog strogih pravila i zakona koji je na snazi srpsko tužiteljstvo odlučilo je podići protiv Jovića kaznenu prijavu što znači da mu prijeti čak tri godine zatvora ili kazna od 150 tisuća dinara.

No, prije nego postupak završi Jović je obavezan ostati u karanteni sljedećih mjesec dana.

Povodom ovog slučaja oglasio se i srpski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović:

'To što su sportaši bogati neće nas spriječiti da dobiju kazne. Napisali smo kaznene prijave nekima od imućnih sportaša. Sinoć je ukupno 87 prijava napisano. Kazne su od jedne do 12 godina zatvora. Ti ljudi će odgovarati kada sud odredi da je vrijeme za to', poručio je Stefanović.

No, to nije jedina kazna koja čeka mladog Jovića. Kako doznaju novinari Mundo Deportiva, lista bliskog Realu, iz kraljevskog kluba su mu poručili kako je zaista dobio dozvolu otići u Beograd, ali pod uvjetom da ostane u tom gradu u samoizolaciji kao i svi njegovi suigrači koji su ostali s obiteljima u Madridu. Stoga su u Realu odlučili kazniti Jovića nakon što je viđen kako šeće po Beogradu, a o kakvoj je kazni riječ nije poznato.