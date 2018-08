Zaljubljenici u trčanje prikupili 100.000 kilometara u izazovu PoKRENI za oboljele od multiple skleroze

GRAWE Hrvatska će na GRAWE noćnom maratonu donacijom od 50.000 kuna pomoći Savezu društava multiple skleroze Hrvatska te poziva Zagrepčane da dođu 25. kolovoza na Bundek i podrže trkače i oboljele od MS-a koji će također trčati na maratonu

Trkači iz cijele Hrvatske 'pregazili' su 100.000 kilometara za oboljele od multiple skleroze u dva vruća ljetna mjeseca i to šest dana prije zadanog cilja u izazovu 'PoKRENI – Pokloni svoje kilometre' te tako zajamčili donaciju GRAWE Hrvatska od 50.000 kuna Savezu društava multiple skleroze Hrvatske. Radi se o trkačkom izazovu koji već četvrtu godinu zaredom organizira GRAWE Hrvatska uoči GRAWE noćnog maratona koji se ove godine održava u subotu 25. kolovoza, tradicionalno na jezeru Bundek i nasipu uz Savu. Donacija će Savezu pomoći u promicanju liječenja, rehabilitacije, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti, a GRAWE Hrvatska se ujedno zahvaljuje svim trkačima koji su u izazovu učinili dobro djelo i poticali svijest o zdravim životnim navikama. Najluđi noćni trkački spektakl, kako ga trkači zovu, organiziraju Atletski klub Sljeme i GRAWE Hrvatska, a ove godine ga prati krilatica "Fly me to the moon". Na maratonu će sudjelovati i nekoliko članova Saveza, oboljelih od multiple skleroze koji su vrijedno trčali cijelo ljeto i pripremali se za još jedan sportski uspjeh te time potvrđuju da im ni ozbiljna bolest nije promijenila stavove prema važnosti fizičkog kretanja.

'Cilj trkačkog izazova PoKRENI je poticanje promjena u svakodnevnom pristupu važnosti kretanja i usvajanja zdravih navika jer su to temelji za ispunjeni život. Svake godine nas iznova razveseli odaziv trkača i njihov entuzijazam u pozivanju svojih najbližih ili pratitelja na društvenim mrežama da se uključe u izazov i potaknu ih na promjene. Izazov PoKRENI je naš doprinos društvenoj odgovornosti kao osiguravajućeg društva koje želi svojim sugrađanima ukazati na važnost kvalitetnog života i zdravlja“, rekla je Sanja Gržetić, voditeljica Odjela za korporativne komunikacije i marketing GRAWE Hrvatska te podsjetila da su do ove godine inicijativom 'PoKRENI' i zahvaljujući motivaciji stotina trkača prikupili više od 500 tisuća kilometara te donacijama pomogli trima udrugama.

Svi zainteresirani mogu i dalje sudjelovati u izazovu jer je dovoljno je preuzeti besplatnu aplikaciju Endomondo za praćenje treninga na pametnim telefonima, prijaviti se na PoKRENI izazov i koristiti je prilikom trčanja te tako registrirati prijeđene kilometre. Sudionici prikupljene kilometre i sudjelovanje u inicijativi mogu podijeliti na društvenim mrežama uz korištenje službenih hashtagova #pokreni, #poklonisvojekilometre i #mozemosve.

Iz AK Sljeme i GRAWE Hrvatska, poručuju da će i ove godine zagrebački Bundek i nasip uz Savu u kolovozu osvijetliti 2.000 zaljubljenika u trčanje jer utrka nije namijenjena samo uvježbanim sportašima već svima koji žele PoKRENUTI pozitivnu promjenu na sebi i motivirati druge. GRAWE noćni maraton upravo zato osim standardnih disciplina od deset kilometara, polu-maratona (21 km), 3/4 maratona (32 km) te maratona (42 km) nudi i disciplinu desetinka, duljine četiri kilometara za sve one koji žele istrčati svoju prvu utrku i motivirati druge svojim uspjehom.

Prijave za noćni trkački spektakl završile su prije nekoliko dana, ali organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu 25. kolovoza na Bundek i podrže sve sudionike i oboljele od MS-a koji će također trčati na maratonu, a ujedno uživaju u zabavi s trkačima i budu dio jedne od najočekivanijih utrka sezone.