'Zagrebaši' su osam minuta prije kraja vodili, a onda su upali u 'crnu rupu'

Nakon što su prošlog tjedna u Zagrebu odigrali neriješeno 22:22, hrvatski i poljski prvaci odmjerili su snage u Kielceu. Bila je to još jedna neizvjesna utakmica, barem njezin veći dio. Zagreb je osam minuta prije kraja imao gol prednosti, no potom je sve prosuo. Poljaci su serijom 5:0 okrenuli rezultat i potom mirno priveli susret kraju.

Hrvatski sastav je sjajno otvorio utakmicu, poveo je 7:2 i 8:3. No, domaćin je do kraja poluvremena uspio izjednačiti na 12:12. Kielce je nakon početnih 1:0, tek na otvaranju drugog dijela stigao do novog vodstva (13:12).

Poljaci su u nekoliko navrata imali i dva gola prednosti, ali je Zagreb deset minuta prije kraja izjednačio na 21:21, da bi osam minuta prije kraja i poveo 22:21.

Nažalost, uslijedile su Zagrebove 'crne minute'. Poljaci su uzvratili s pet vezanih golova za 26:22, tri minute prije kraja posve se približivši pobjedi. Zagreb je smanjio na 26:23, no Kielce je razriješio sve dvojbe s još dva gola u nizu. Na koncu je završilo 28:24.

Poljski sastav su do četvrte pobjede u skupini predvodili Szymon Wiaderny s pet golova te Michal Olejniczak s četiri gola. Hrvatski rukometaš Igor Karačić dodao je dva gola, dok je Milosz Walach sakupio 10 obrana.