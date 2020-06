Zabraniti sportašima klečanje na Olimpijskim igrama, kršenje je ljudskih prava

Nedavna izjava Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) da će se sportaši koji 'kleče' u znak solidarnosti s antirasističkim pokretom suočiti s zabranama, očito je kršenje ljudskih prava, smatra Global Athlete pokret sportaša.

'Sportaši su predugo morali birati između natjecanja u tišini i vjerovanja u ono što je ispravno. Vrijeme je za promjene. Svaki sportaš mora biti osnažen za korištenje svojih platformi, gesta i glasa. Šutnja sportaša dovela je do ugnjetavanja, tišina je dovela do zlostavljanja, a šutnja je dovela do diskriminacije u sportu,' navode iz udruga Global Athlete, koja okuplja olimpijce iz cijelog svijeta.

Reuters podsjeća na 'pravilo 50 Olimpijske povelje' da 'niti jedna vrsta demonstracija ili politička, vjerska ili rasna propaganda nije dozvoljena na bilo kojim olimpijskim lokacijama, prostorijama ili u drugim područjima'.

Sportaši koji krše pravila podložni su disciplinskim kaznama, a MOO je siječnju izdao smjernice u kojima je razjašnjeno da sankcije uključuju i zabranu klečanja.

'Sadašnje vođenje globalnog sportskog pokreta stavilo je sportaše u nemoćni položaj. Sportaši rijetko dobivaju priliku iznositi mišljenje o pravilima i razvoju sporta, unatoč tome što su najvažniji dionici. Bez sportaša sport ne postoji. Licemjerno je reći sportašima da se drže svog sporta i da se drže izvan politike, dok MOO i IPC dosljedno djeluju u politici u svoju korist,' smatraju u Global Athletu.

'Sportaši posvećuju godine svog života kako bi se kvalificirali na Olimpijske i Paraolimpijske igre. Ako sportaši žele govoriti, poštujući druga prava i slobode koje su detaljno opisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, MOO bi trebao prihvatiti različita mišljenja,' navodi se u priopćenju.

MOO je nedavno izjavio kako poštuje prava sportaša na izražavanje svojih osjećaja i mišljenja zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda.

'MOO u potpunosti poštuje što su mnogi sportaši davali izjave na društvenim mrežama. To je njihovo pojedinačno pravo i to je pravo koje u potpunosti podržavamo,' rekao je glasnogovornik MOO-a.

Sportske organizacije, uključujući Američki olimpijski i paraolimpijski odbor, također su izrazile solidarnost 'sa svima koji se bore za dobro'. Predsjednik Njemačke olimpijske sportske konfederacije Alfons Hoermann je u razgovoru za ZDF podržao sportaše da 'podignu svoj glas'.