Vrsaljko otkrio zašto je htio otići iz Atletica i što je rekao Simeoneu!

Šime Vrsaljko priznao je da mu se sviđa živjeti u Madridu, ali nije imao namjeru ostati u gradu dok mu Diego Simeone nije potvrdio da na njega ozbiljno računa u budućnosti...

Podsjetimo, naš 26-godišnji desni bek bio je na izlaznim vratima Atletica ove zime, jer grijao je klupu tijekom jeseni i to mu se nikako nije sviđalo pa je htio uoči SP-a u Rusiji pronaći klub u kojem će imati bolju minutažu i to je otvoreno priznao svom poslodavcu.

No, nakon razgovora s trenerom i upravom na kraju je ipak potpisao novi poboljšani ugovor do 2022. godine, a mintaža mu se poput plaće značajno povećala u 2018. godini pa može biti izuzetno zadovoljan kako je njegov manevar na kraju završio.

'Sretan sam u ovoj ekipi i nisam se nikome žalio, jer nemam za to razloga. Profesionalac sam, odlično plaćen. Ako netko drži moje mjesto, super, ali ne možeš biti zadovoljan zbog takve situacije. Bez ljutnje sam pričao s trenerom i upravom kluba i rekao im da mi je prioritet više igrati,' prisjetio se Šime Vrsaljko na press konferenciji ovog utorka pa otkrio kako je izgledao njegov razgovor s Diegom Simeoneom:

'Rekao sam mu ako nema dovoljno mjesta za mene, logično je potražiti opciju koja će zadovoljiti i mene i klub. Imam 26 godina, na početku sam najboljeg razdoblja svoje karijere i naporno sam radio da bih došao na ovoj nivo i ne mogu se zadovoljiti ovakvim statusom samo zato što sam dobro plaćen od velikog kluba.'

Argentinski stručnjak uvjerio je Vrsaljka da za njega ima mjesta u udarnoj momčadi crveno-bijelih pa od transfera na kraju nije bilo ništa, a Napoli je bio najbliže da ga preotme, no nije u tome uspio.

'Da, oni su bili prvi i najuporniji u želi da me kupe. No, znali su da Atletico ne želi pregovarati o mom odlasku i to im je odmah rečeno,' zaključio je ovu temu hrvatski reprezentativac kojeg u četvrtak očekuje okršaj s Lokomotivom iz Moske u osmini finala Europske lige...