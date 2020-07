Vozači Formule 1 prije samog starta VN Austrije prosvjedovali, ali ne na jednak način; neki su klečali, a neki stajali

Međunarodna automobilska federacija (FIA) obećala je u nedjelju prije početka prve utrke sezone da će izdvojiti milijun eura za novu sportsku zakladu za promicanje različitosti u automoto sportu

Naslov zaklade je 'Mi vozimo kao jedan' (We Race As One). To je i igra na riječi, jer su riječi za rasu i utrku, na engleskom iste.

Predsjednik moto saveza Jean Todt izjavio je prije početka utrke VN Austrije u Spielbergu da je ovo prvi, ali ne i jedini korak jer će uslijediti više.

