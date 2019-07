Višestruki svjetski rekorder Vitomir Maričić organizira prvenstvo Hrvatske u ronjenju na dah

Svjetski poznati ronilac na dah Vitomir Maričić, natjecatelj s područja Kvarnera i svjetski rekorder u više disciplina, veliki pustolov koji se u slobodno vrijeme uspješno bavi i nizom drugih sportova, vrlo dobro koketira s fotografijom, ovom se organizacijom dokazuje i kao vrstan biznismen te spaja ugodno s korisnim: osim kao inicijator i tehnički organizator, pokušati će kao natjecatelj postaviti nove rekorde

Lokacija natjecanja je najdublja točka sjevernog Jadrana u kanalu između otoka Cres i Plavnik, gdje će ograničenje dubine za natjecatelje zbog konfiguracije terena biti do -110 m, a natjecatelji će se boriti za postolja u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji.

'Vrlo sam sretan i ponosan da smo nakon uspješne bazenske sezone u kojoj je AIDA Hrvatska ponajviše volonterskim angažmanima organizirala čak 4 natjecanja u Rijeci prešli na more, koje je daleko kompleksnije za organizaciju, ali i atraktivnije za sve koji prate sport. Ovim prvenstvom države u Krku i nadolazećim Kupom Hrvatske u Pakoštanama vjerujem da započinjemo dugu tradiciju ovakvih natjecanja u Jadranu, a to je svakako vrlo atraktivno more za mnoge zemlje u centralnoj Europi. Kvarner je izazovan teren, nije idealan kao topla mora, ima valove, vjetrove, struje, termoklin. Ronilac koji dolazi tu mora znati da ga se neće štedjeti, ali je zato i rezultat tu puno vrjedniji. Podrška koju smo dobili od Igora Hrasta iz Centra aktivnosti Krk i Jure Daića iz H2O Globe tima je zaista ključna za ovako velike projekte, a ja sam već mislima na idućoj godini!', ističe Maričić

Uz podršku mnogih sponzora, događanje će popratiti i Vertical media iz Rijeke, vrsni fotograf i video majstor Srđan Hulak te podvodni fotograf i video majstor Srđan Vranjić.

Natjecanje je organizirano na M/Y Pipi, Pinezić, tijekom dva dana 17.-18. srpnja 2019. godine od kojih će u prvome biti službeni trening, označavanje zona, provjera CW sustava, te prijava natjecatelja u popodnevnim satima u krčkoj luci. Sljedećeg dana brod isplovljava na poziciju natjecanja i odvija se službeno natjecanje u vremenu cca 9.30 – 14.00 sati ovisno o broju natjecatelja i uvjetima. Poslijepodne se vraća u luku Krk, te slijedi priprema za svečanu dodjelu priznanja i zatvaranje natjecanja koje će se odviti u večernjim satima, gdje će se na video zidu prikazati zaroni koje prati podvodni dron, kao i aktivnosti na palubi te su svi pozvani da se pridruže!