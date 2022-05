[VIDEO/FOTO] Nakon šokantnog početka Hajduk okrenuo Istru i bacio teret na leđa Dinama, Livaja opet zabio dva gola iz penala

Nogometaši Hajduka zadržali su izglede za osvajanje naslova prvaka Hrvatske, prvog nakon 2005. godine, 3-1 (1-1) domaćom pobjedom protiv Istre 1961 u susretu pretposljednjeg, 35. kola.

Ovom pobjedom Hajduk je stigao do 72 boda, jednog manje od vodećeg Dinama, koji u nedjelju gostuje kod Šibenika, te je i dalje u igri za osvajanje naslova. No, za to im je potrebno da Dinamo u nedjelju ne pobijedi na Šubićevcu. U tom slučaju o prvaku bi se odlučivalo u izravnom dvoboju Dinama i Hajduka u posljednjem kolu u Zagrebu. No, ako Dinamo pobijedi, već će u nedjelju osigurati naslov, pa će derbi u posljednjem kolu biti revijalnog karaktera.

Istra 1961 je sigurna deveta sa 28 bodova, četiri manje od osmog Šibenika, a osam više od posljednjeg Hrvatskog dragovoljca.