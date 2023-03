[VIDEO/FOTO] Fran Brodić s dva gola 'zacementirao' Goricu na dnu tablice; Varaždin dostigao Osijek na trećem mjestu

U prvoj utakmici 26. kola SuperSport HNL-a Varaždin je kao domaćin svladao Goricu sa 2:1 (0:0). Domaće je u prednost doveo Fran Brodić (53), poravnao je Josip Mitrović (74), da bi pobjedu Varaždinu svojim drugim golom osigurao Brodić (87).

Krenuli su posljednjeplasirani gosti u završnici utakmice i po pobjednički gol, no umjesto toga iz protunapada su primili pogodak koji ih je koštao poraza. Pilj je glavom raščistio situaciju pred vratima Varaždina, lopta je stigla do Banovca koji je pokušao proigrati Šegu, taj je pokušaj blokiran, ali lopta je ponovno stigla do Banovca koji je iz drugog pokušaja potražio Brodića, a ovaj je pretrčao svog čuvara i onda pogodio bliži kut loše postavljenog Radoševića.