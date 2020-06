Veliko slavlje navijača 'redsa' nakon potvrde naslova doživjelo oštre osude, a najglasniji je gradonačelnik Liverpoola; zna se i zbog čega

Novi nogometni prvak Engleske osudio je ponašanje svojih navijača u posljednja dva dana otkako je Liverpool po 19. put u povijesti, a prvi put nakon 30 godina osvojio nacionalni naslov, nazvavši masovna okupljanja na gradski ulicama 'potpuno neprihvatljivima'.

'Javno zdravlje u našem gradu je još uvijek u stanju krize i ovakvo je ponašanje potpuno neprihvatljivo. Potencijalna opasnost od drugog vala bolesti Covid-19 još uvijek postoji i moramo djelovati zajedno kako ne bismo poništili sve što je do sada učinjeno u regiji tijekom karantene. Kad se za to steknu sigurnosni uvjeti, zajedno ćemo organizirati pobjedničku paradu na kojoj ćemo svi moći zajedno slaviti.'

Tijekom slavlja, u kojem su korištena i pirotehnička sredstva, na balkonu jedne zgrade izbio je manji požar koji su liverpoolski vatrogasci brzo ugasili.

'Ozlijeđenih nema, a požar je najvjerojatnije izbio zbog nestručnog rukovanja opremom za vatromet', priopćio je glasnogovornik vatrogasaca.

Gradonačelnik Anderson je rekao da je frustriran, bijesan i ljut zbog ponašanja navijačke manjine, a pohvalio je 95 posto onih koji su se pridržavali svih epidemioloških mjera.

'Oko 95 posto navijača se ponašalo sjajno i poslušali su naše zamolbe da se ne okupljaju, a onda imate malu skupinu koja je okaljala ime nogometnog kluba Liverpool', rekao je Anderson za BBC radio.

U petak su se navijači okupili drugu večer zaredom, jer se slavilo i u četvrtak navečer, kad je Chelsea pobijedio Manchester City sa 2:1 i na taj način učinio Liverpoolovu prednost pred 'građanima' i matematički neuhvatljivom.

'Kad su se navijači okupili u četvrtak oko Anfielda, možete reći da je proradila strast i da je to bilo neizbježno. No, ono što smo vidjeli u petak bilo je dogovoreno, isplanirano, dobro promišljeno, a piće je imalo velikog udjela u tome. U ovom gradu to sada više nije prihvatljivo', zaključio je gradonačelnik Liverpoola.